Aurora Ramazzotti, Eros abbraccia teneramente il piccolo Cesare/ Lo scatto tra nonno e nipote commuove i fan

Eros Ramazzotti abbraccia il suo nipotino: fan commossi

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono in vacanza in Messico, insieme al piccolo Cesare, ospiti di papà Eros. Il cantante sta passando dei dolcissimi giorni da nonno insieme al suo nipotino. Aurora, d’altronde, ha sempre dichiarato che entrambi i nonni del suo bambino sono sempre felici di passare del tempo con lui.

Eros ha una casa da sogno in Messico e ha deciso di ospitare la figlia, per passare anche molto tempo insieme a Cesare. Il tenero scatto tra nonno e nipote ha fatto commuovere i fan. D’altronde Aurora ha ricevuto anche dei bellissimi auguri di compleanno dal suo papà: “Amore mio, questo è il tuo 1º compleanno da mamma ma anche il mio 1º da nonno sei splendida, siete bellissimi, vi amo“.

Aurora Ramazzotti, ospite del podcast diretto da Diletta Leotta Mamma Dilettante, si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardo la gravidanza. La prima domanda della nota conduttrice è stata: “Sesso in gravidanza, sì o no?”. Ma che domanda è? È diseducativo dire di no, lo sai? Perché fa benissimo”. Pronta la replica di Leotta: “Però ci sono delle coppie nelle quali il compagno va un po’ in ansia, si preoccupa…”

Certo, tutto può essere. Anche la donna non ha tanta voglia perché comunque è particolare. Di contro ci sono donne che hanno molta libido…”. “Tu in che squadra sei?” le ha domandato Leotta: “Io sono esattamente nel mezzo, nel senso che ero abbastanza tranquilla, cioè, si continuava… Era un periodo normale, ecco. Invece alla fine (il sesso, ndr) serve per indurre il parto. Se vuoi fare un parto naturale te lo consigliano proprio (…) Mentre all’inizio è anche un po’ sexy, particolare, diverso, alla fine è una tragedia… È caos puro. Io stimo molto gli uomini che riescono a farlo. Stimo molto Goffredo per essermi stato al fianco fino alla fine” ha concluso Aurora.

