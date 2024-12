Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: quando si sposano?

Cresciuta sotto le luci dei riflettori con due genitori super famosi come Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti è stata brava a trovare la propria strada diventando una donna serena, felice e soddisfatta delle scelte fatte. Aurora, infatti, ha scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo sposando la conduzione radiofonica e affiancando spesso mamma Michelle nei suoi programma ma è nella vita privata che ha trovato i suoi punti fermi.

Fidanzata da anni con Goffredo Cerza, lo scorso anno, ha formato con lui ufficialmente una famiglia con la nascita del piccolo Cesare e, proprio con i suoi, due uomini, Aurora è recentemente tornata a Londra dove è nato l’amore con Goffredo e dove è arrivata l’inaspettata proposta di matrimonio che lei ha accolto con gioia. Ad oggi, tuttavia, la data del matrimonio è top secret. Non si sa, infatti, se Aurora e Gorredo si sposeranno entro il 2025 o aspetteranno ancora.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: uscita da fidanzati

Per il suo 28esimo compleanno, Aurora Ramazzotti ha anche festeggiato con i suoi affetti più importanti. In quel di Milano è ormai concentrata tutta la sua vita ed è nel capoluogo lombardo che è stata pizzicati dai fotografi del settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 11 dicembre, pubblica le foto di Goffredo e Aurora mentre passeggiano per le vie milanesi diretti all’auto dopo aver trascorso una serata con gli amici per festeggiare il compleanno di Aurora, ma anche il futuro matrimonio.

Senza Cesare, rimasto a casa, la coppia trascorre una serata tranquilla e felice e tra i due non mancano abbracci e sguardi d’intessa. Una coppia solida e affiatata, ma anche giovanissima che, però, ha scelto di costruire una splendida famiglia.

