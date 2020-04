Aurora Ramazzotti, figlia Michelle Hunziker/ Goffredo Cerza, la quarantena gli ha uniti ancora di più

Pubblicità

Aurora Ramazzotti è sempre più innamorata di Goffredo Cerza. Nonostante lo scherzo ai danni della madre Michelle Hunziker, la figlia di Eros Ramazzotti ha deciso di sottolineare i suoi sentimenti con due nuovi scatti pubblicati sui social. Immagini molto tenere, in cui i due fidanzati trasmettono tutte le loro emozioni. Nella prima foto, Aurora e Goffredo hanno gli occhi chiusi. Lui sembra sussurrarle qualcosa all’orecchio, mentre la cinge con le braccia. La seconda foto però ci rivela che per i due è impossibile rimanere seri: risate a non finire per entrambi, di quelle a crepapelle. Clicca qui per guardare le foto di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La quarantena intanto trascorre serena per la figlia di Michelle, divisa fra qualche sessione di Yoga con i due barboncini e qualche canzone strimpellata alla chitarra. Come scopriamo dalle Stories, Goffredo invece si concede spesso qualche partita ai videogiochi, soprattutto mentre la fidanzata è impegnata nelle sessioni di allenamento.

Aurora Ramazzotti, figlia Michelle Hunziker, il gesto per papà Eros Ramazzotti

Aurora Ramazzotti potrebbe aver permesso al padre Eros Ramazzotti di ritrovare la serenità con la moglie Marica Pellegrinelli. I due infatti hanno annunciato in pubblico la fine del loro matrimonio già l’anno scorso, ma a quanto pare sarebbero pronti a fare marcia indietro. Novella 2000 ha anticipato la notizia online, rivelando anche che ogni incomprensione di coppia sarebbe stata risolta. Non sappiamo però che cosa c’entri Aurora, ma più volte in passato ha dimostrato di avere un forte legame con la modella. In aggiunta, la presenza del gatto Sabata di Marica: il persiano sta trascorrendo la quarantena con la famiglia Hunziker/Trussardi, da quando l’influencer è stata ospite di Che tempo che fa. Oggi, venerdì 24 aprile 2020, Canale 5 trasmetterà invece in prima serata le vecchie puntate di Paperissima. Un modo per rivedere Michelle Hunziker alla guida del programma di gag. Intanto non si sa più nulla dell’accesa lite avvenuta fra Aurora e Chiara Nasti nei giorni scorsi. La figlia di Michelle infatti aveva commentato con una emoji incredula un post di Chiara, riportato da Giuseppe Porro, in cui rivelava di aver scritto le critiche dei fan su un rotolo di carta igienica. “Di cosa ti sconvolgi?”, le ha detto la Nasti dopo aver scoperto la reazione di Aurora, “ti ricordavo un tantino diversa tra alcool e non mi dilungo”. Nessuna reazione invece da parte della figlia di Michelle, difesa a spada tratta da diversi utenti.

Foto, “Sempre di più”

Visualizza questo post su Instagram Sempre di più.❤️ Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 22 Apr 2020 alle ore 7:06 PDT





