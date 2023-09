Aurora Ramazzotti: “Ho preso una pausa da tutto”/ “Mi sto dedicando interamente a Cesare, ma a breve tornerò”

Aurora Ramazzoti e la pausa dalla tv: “Mi sto dedicando interamente a Cesare”

Aurora Ramazzotti è diventata da poco mamma del piccolo Cesare e in molti si chiedono quali saranno le sue prossime mosse professionali. Sui social una fan le ha chiesto quando ritornerà in tv, ma la figlia di Eros ha annunciato una pausa per potersi occupare del figlio.

Aurora Ramazzotti pubblica una foto del figlio Cesare sui social?/ "Troppo indifeso per esporlo..."

“Giusto, non vi ho detto! Mi sono presa una pausa da tutto. Ho approfittato della fine della gravidanza e dell’apertura di un capitolo così importante della mia vita per riflettere anche sul mio futuro. E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente a banano” ha affermato Aurora prima di aggiungere: “A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle, me lo sento. Nel frattempo grazie a voi che mi sostenete sempre” ha rassicurato la figlia d’arte.

Aurora Ramazzotti, la foto nuda sotto la doccia scatena le critiche: "Insensata e diseducativa"/ Lei sbotta!

Aurora Ramazzotti: “Io mamma? Ho cambiato prospettiva”

Aurora Ramazzotti, sui social, ha parlato apertamente della nuova vita dopo la nascita del suo primo figlio. La figlia di Eros, apprezzata per la sua sincerità, ha svelato quali sono state le sue paure e cosa è cambiato ora che è diventata mamma.

“Io mamma? Avviene sicuramente un grande cambio di prospettiva. Durante la gravidanza spesso si pensa a quanto sarà difficile adattarsi a questa nuova fase. Alle tante rinunce che naturalmente dovremmo fare e alla nostra vecchia vita che in quei nove mesi vediamo lentamente scivolare via sempre più lontana” afferma Aurora: ” Nel mio caso è tutto svanito quando è nato Cesare. Non che non abbia più preoccupazioni, al contrario un po’ mi fanno sorridere pensando a quelle di prima. Sembra un po’ tutto superficiale rispetto a quello che sto vivendo ora”.

Aurora Ramazzotti/ Nuova vita dopo la nascita di Cesare: "Io mamma? Ho delle preoccupazioni ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA