Aurora Ramazzotti incinta del secondo bebè?/ Un follower insinua il dubbio, lei replica con ironia

Aurora Ramazzotti si è concessa negli ultimi giorni una piccola vacanza in Liguria, una delle prime da neo-mamma dopo la nascita del figlio Cesare. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha condiviso alcuni scatti su Instagram in un bikini blu mozzafiato, confermando la sua attitudine a condividere con i suoi numerosissimi followers sui social gli istanti e i momenti più belli della sua quotidianità. E ne ha dato conferma anche attraverso uno scambio di commenti con un utente di Instagram.

Sulle stories, infatti, la ragazza ha condiviso lo screenshot della sua risposta al commento di un fan, che le chiedeva in riferimento alle sue forme del corpo da neo-mamma: “Incinta del secondo?“. E l’influencer, con la simpatia e l’irriverenza che sono diventate un marchio di fabbrica del suo carattere e che la rendono amatissima dal pubblico, ha smentito la presunta seconda gravidanza: “No del dessert“. E, in aggiunta alla story, l’emoji di una fetta di torta. Una risposta originale e ironica per spazzare via il gossip e per chiarire che, al momento, non v’è alcuna intenzione di diventare mamma per la seconda volta.

Aurora Ramazzotti in vacanza in Liguria: il dibattito sulla didascalia social

Dopo la nascita di Cesare, la vita di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza è completamente cambiata. La giovane figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha assaporato per la prima volta la bellezza della maternità, e non manca di condividere gli istanti più belli in famiglia sul proprio profilo Instagram. Ma, con l’arrivo dell’estate, anche per l’influencer è tempo di vacanza e la sua breve fuga in Liguria, all’insegna del mare e del relax, ne è la dimostrazione.

In particolare, Aurora è finita nelle ultime ore al centro di un mistero social per la didascalia scritta su Instagram a corredo delle foto in bikini tra gli scogli di Bergeggi: “La mia Liguria“. Tre semplici parole che, sui social, sono state interpretate come un’ironica frecciatina a Elisabetta Canalis e al suo discusso spot pubblicitario andato in onda durante il Festival di Sanremo 2023. Anche attraverso una semplice didascalia social, la Ramazzotti ha dato modo di parlare di sé ed aprire un vero e proprio dibattito sul web, al quale non sfugge nulla.

