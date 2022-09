Aurora Ramazzotti incinta? “Rispettate il mio silenzio”/ Non smentisce ma…

Aurora Ramazzotti si esprime sulla gravidanza: le sue parole

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sulla presunta gravidanza; i rumor sulla figlia di Eros e Michelle sono cominciate a circolare già durante l’estate, quando i settimanali hanno avvisato mamma e figlia in farmacia. La notizia parlava dell’acquisto di un test di gravidanza, inizialmente attribuito alla conduttrice con Angiolini, e poi ricondotto ad Aurora.

La figlia d’arte, come riporta ANSA, ai giornalisti che l’hanno interrogata sulla gravidanza , alla fine del concerto di Eros a Siviglia, risponde: “Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo”. Non nega Aurora Ramazzotti, ma neanche ha voglia di confermare e preferisce custodire la verità per sé, lasciando comunque uno spiraglio ai fan di novità più in là nel tempo.

Aurora Ramazzotti ha seguito papà Eros nel suo tour a Siviglia, in vista del suo nuovo album Battito Infinito. La figlia d’arte, come riporta ANSA, racconta la gioia di aver partecipato al concerto del suo papà: “Mio padre è sempre stato molto protettivo nei confronti della famiglia, avrei voluto fare la cantante ma lui pensava che potessi farmi del male. Dunque sono onoratissima che mi abbia coinvolta e che in qualche modo mi porti in tour con sé“.

Sul nuovo album di Eros, Aurora Ramazzotti spiega dei dettagli: “E’ frutto degli ultimi anni che abbiamo vissuto: mio padre l’ha scritto in quarantena e dopo la sua separazione. C’è senso di rinascita personale come uomo e come artista, un senso di unione per celebrare la vita“.

