Aurora Ramazzotti “Papà, torna con Marica”/ Eros, ritorno di fiamma con la moglie?

C’è una fervida sostenitrice del possibile ritorno ad un rapporto sentimentale tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: nientemeno che Aurora Ramazzotti, la figlia che il cantante ha avuto dalla prima moglie – Michelle Hunziker – e che ha parlato a Di Più di come abbia mantenuto ottimi rapporti con Marica. “Le vorrò sempre bene perché è la mamma dei miei due fratelli” ovvero Raffaella Maria e Gabrio Tullio che Eros ha avuto dalla Pellegrinelli, e che ora hanno 8 e 5 anni. Come rivela la rivista poi, Aurora sta ora trascorrendo l’isolamento da Coronavirus a Bergamo, nella casa della Hunziker: vi si è trasferita dall’appartamento milanese che divideva con il compagno Goffredo Cerza. A Bergamo, Aurora Ramazzotti aiuta la madre a prendersi cura dei due figli che la showgirl e presentatrice ha avuto dal nuovo marito Tommaso Trussardi (Sole e Celeste): una famiglia allargata insomma.

Di Più ha contattato anche Eros Ramazzotti che ha parlato direttamente della figlia e, riguardo la speranza di un ritorno con Marica, ha detto che “Aurora è una testa d’ariete pazzesca, se vuole arrivare a fare una cosa ci arriva”. Il cantante ha confessato come la sua prima figlia abbia ereditato la simpatia della madre e la tenacia martellante dell’impegno da onorare da lui stesso. “Non la ferma nessuno” ha detto chiaro e tondo. Dunque, in questo periodo di quarantena Aurora (che oggi ha 23 anni, e che per due anni è stata il volto dei Daytime di X Factor) sarebbe stata realmente il collante tra Eros e Marica, tanto che chi le sta vicino dice come la prima figlia del cantante sia davvero convinta che tra papà e la Pellegrinelli sia rimasta accesa “una piccola fiamma che aspetta solo di poter nuovamente divampare”. La speranza è quella che i due tornino insieme, “cancellando le difficoltà del passato”.

Anche Eros e Marica del resto hanno sempre provato a mantenere un rapporto sereno, se non altro per i figli: di lei, il cantante ha sempre parlato come di una grande mamma anche se, appena dopo la separazione (avvenuta il luglio scorso, dopo 5 anni di matrimonio), lei aveva conosciuto e si era legata a Charley Vezza, imprenditore che opera nel campo della moda. La rivista Di Più ha inoltre riassunto alcuni flirt e rapporti che sono stati attribuiti a Eros Ramazzotti: per esempio quello con la pittrice Valentina Bilbao, conosciuta a Venezia e che il cantante è andato a trovare a Miami. Oppure, quello con Roberta Morise (conduttrice Rai). Il diretto interessato ha smentito ogni tipo di relazione; diciamo allora che, in questo momento, le speranze di Aurora Ramazzotti sul fatto che il padre e Marica tornino insieme possono essere aperte, anche se lei ha smentito poco tempo fa…



