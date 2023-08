Aurora Ramazzotti pubblica una foto del figlio Cesare sui social?/ “Troppo indifeso per esporlo…”

Aurora Ramazzotti e la prima estate da mamma

Per Aurora Ramazzotti è davvero un momento magico. La primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, diventata mamma da pochi mesi del piccolo cesare, frutto del suo amore con Goffredo Cerza, ha trascorso delle rilassanti vacanze insieme agli amici e alla famiglia. Per Aurora sono stati giorni indimenticabili assaporando ogni “prima volta”, del suo bambino. Pur condividendo diversi momenti sui social, Aurora ha scelto di non mostrare il viso del figlio sui social. Nelle scorse ore, però, tra le storie del profilo Instagram di Aurora, è spuntato un video con protagonista un bambino. Qualcuno ha immediatamente pensato che fosse Cesare notando anche una somiglianza con nonno Eros.

A chiarire il tutto, però, è stata la stessa Aurora che ha svelato l’identità del bimbo in questione. “Mi fate morire. Tutti mi state scrivendo ‘oddio, finalmente si vede Cesare. È uguale al nonno, al papà’. Non è Cesare, ragazzi! È un bambino di una signora che mi ha taggata, perché ieri ho consigliato di dare al bebè la carta da forno. Non è Cesare. Quindi siete ‘false’ se scrivete che è uguale al papà”, ha risposto Aurora.

Successivamente, Aurora Ramazzotti si è lasciata andare ad una riflessione sulla maternità. La figlia di Michelle Hunziker racconta di essere felicissima e di voler condividere i momenti che trascorre con il figlio Cesare sui social per mostrare quanto sia dolce e vivace. Tuttavia, Aurora continua la sua riflessione spiegando anche il motivo per cui ha deciso di non mostrare il viso del suo bambino sui social.

“E comunque… Non sapete quanto vorrei poter condividere momenti di vita insieme a mio figlio con voi”, ha scritto Aurora. “Farvi vedere quanto è dolce, stupendo, simpatico e quanta gioia ha portato alle vite di tutti. Per me è privarmi del racconto di un pezzo di me che si evolve con lui» aggiunge. Per poi concludere così: “L’ho capito solo tenendolo tra le mie braccia che era qualcosa di troppo perfetto e indifeso per esporlo a quello che si annida sui social (e di cui tutti, io compresa, facciamo parte). Vedo quotidianamente tante cose che mi spaventano e con lui non voglio correre alcun rischio. Non so niente di essere genitore e sto imparando giorno per giorno ma credo che dargli la possibilità di scegliere per sé sia il minimo che io possa fare”.

