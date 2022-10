Aurora Ramazzotti rivela il sesso del figlio in arrivo/ “Emozione incredibile”

Aurora Ramazzotti aspetta un maschietto: la felicità della figlia d’arte

Aurora Ramazzotti avrà un maschietto; la figlia di Eros lo ha rivelato il sesso del bambino, in una storia su Instagram, grazie a un gender reveal party. La festa è stata organizzata dalla sua amica di sempre Sara Daniele che si è tenuta oggi pomeriggio, 2 ottobre. Con l’aiuto di una event planner, la festa è stata davvero bellissima e divertente.

Ogni invitato doveva indovinare il sesso del bambino prendendo un braccialetto azzurro o rosa. Al gender party, ovviamente, erano presenti il compagno Goffredo Cerza, i futuri nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e i genitori del compagno. Aurora Ramazzotti ha poi ringraziato l’amica per l’evento: “Sorella mia che hai organizzato questa giornata stupenda. Ti amo“, mentre ai fan ha dichiarato: “Tutte le foto arriveranno martedì ma volevamo condividere quest’emozione incredibile, prima che lo facesse qualcun altro”.

Aurora Ramazzotti conferma di essere incinta

Con un simpatico siparietto, Aurora Ramazzotti ha confermato le indiscrezioni che sono circolate per mesi su una presunta gravidanza. A dare per primo la notizia ci ha pensato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini che ha visto Aurora comprare un test di gravidanza in farmacia. Da quel momento, sono state numerosi i rumor, ma la figlia di Michelle ed Eros non ha mai voluto confermare fino a questo momento.

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene.” Queste le parole che Aurora Ramazzotti ha allegato al divertente video che svela ufficialmente la sua gravidanza.

