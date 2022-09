Aurora Ramazzotti “Sono incinta. Guarda che tet*e enomi”/ Michelle Hunziker festeggia

Aurora Ramazzotti conferma la gravidanza con ironia

La conferma che tutti aspettavano è arrivata. Aurora Ramazzotti è incinta e, dopo settimane di rumors e indiscrezione, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti conferma di aspettare il primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza pubblicando sul proprio profilo Instagram un divertente video in cui ripercorre tutte le volte che le hanno attribuito una gravidanza fino all’ultimo gossip diffuso dal settimanale Chi. Gossip che, stavolta, è reale perchè con ironia Aurora annuncia di essere in dolce attesa. Dopo i vari momenti in cui è stata costretta a rispondere alle domande di parenti e amici che, nel corso degli ultimi anni le hanno sempre chiesto se fosse incinta a causa dei continui gossip, si arriva ad oggi, venerdì 23 settembre.

Mentre Aurora è in camera, arriva il fidanzato Goffredo Cerza con cui la Ramazzotti è fidanzata da cinque anni che le porta ciambelle e cheeseburger. Aurora, però, si lamenta perchè non ha ricevuto ciò che aveva chiesto. “Ma non è che sei incinta?” le chiede allora Goffredo e Aurora risponde – “Ma sì, amore, ma ce la fai? Guarda cosa abbiamo allestito, poi lo sa tutta Italia. Guarda che tet* enormi che ho. Mai più nella vita, goditele”, conclude.

Aurora Ramazzotti è incinta: le parole sui social

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene“, le parole scritte da Aurora Ramazzotti nel condividere il video con cui ha ufficializzato la gravidanza.

Tantissimi i commenti degli amici come Sara Daniele, Paola Di Benedetto, Beatrice Valli, Ludovica Valli che è incinta del secondo figlio. E ancora Paola Turani, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e mamma Michelle Hunziker che non nasconde la propria felicità: “Finalmente nonna”, ha scritto la conduttrice.

