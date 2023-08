Aurora Ramazzotti, toccante messaggio di auguri alla sorella Raffaela/ “Mi hai davvero cambiato la vita”

Aurora Ramazzotti, auguri speciali alla sorella Raffaela

È un giorno speciale per la famiglia Ramazzotti: Raffaela, prima figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, festeggia oggi il suo 12esimo compleanno. Per l’occasione non solo mamma e papà hanno deciso di omaggiare sui social la figlia con parole di grande amore, ma anche la sua sorella maggiore Aurora Ramazzotti ha fatto lo stesso.

Eros Ramazzotti e la dedica speciale alla figlia Raffaela Maria/ Il messaggio per il compleanno e...

Seppur figlie di due madri diverse, Aurora e Raffaela hanno un rapporto molto forte. Lo confermano le parole che la primogenita del cantante ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram: un toccante messaggio di auguri per la sorellina, affiancato a scatti di un loro abbraccio e di Raffaela che tiene tra le braccia per la prima volta il piccolo Cesare, figlio di Aurora.

Aurora Ramazzotti presto mamma per la seconda volta?/ "Cesare è così buono che ti fa venire voglia di…"

Aurora Ramazzotti e il rapporto con la sorella Raffaela: “La sua nascita mi ha cambiato la vita”

“Si può dire che la nascita di Raffaela mi abbia realmente cambiato la vita.” ha esordito Aurora Ramazzotti nella sua dedica alla sorella. “È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l’amore fraterno.” Così ha proseguito: “È quell’amore che ti insegna a condividere, a mettere in prospettiva, a crescere. Dal momento in cui l’ho tenuta tra le mie braccia ogni paura è svanita lasciando spazio a nuove sensazioni mai provate prima e dando inizio una nuova me.” Aurora ha poi concluso: “Oggi Raffa compie 12 anni e prenderla in braccio è sempre più difficile, anzi, tra poco sarà più alta di me. Oggi prende lei in braccio mio figlio e mi ricorda di quanto sia straordinaria la vita. Auguri amore mio”.

Aurora Ramazzotti: "Cesare? Desideravo un parto naturale ma non è andata così"/ "Tanta amarezza ma…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)













© RIPRODUZIONE RISERVATA