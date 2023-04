Aurora Ramazzotti torna su Instagram dopo il parto/ “Piango ogni 5 minuti”

Aurora Ramazzotti torna sui social dopo il parto: “Ci stiamo adattando“

Pochi giorni fa Aurora Ramazzotti ha vissuto una delle emozioni più grandi della sua vita. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha infatti dato alla luce Cesare, primo figlio in coppia con il fidanzato Goffredo Cerza. L’annuncio social è arrivato il 30 marzo e, i giorni successivi, la coppia si è circondata dell’affetto dei propri cari e ha coccolato il piccolo di casa donandogli subito tutto l’amore di questo mondo. Per vivere al meglio le emozioni della prima gravidanza, la giovane conduttrice ha voluto prendersi una pausa dai social.

Ed è solo nelle ultime ore che Aurora ha rotto il silenzio, riprendendo in mano il suo profilo Instagram e condividendo alcune stories. La ragazza, come mostra un video delle sue stories pubblicato sulla pagina Instagram del settimanale Oggi, ha raccontato come sta affrontando questi primi giorni da neo-mamma: “Va tutto bene, benissimo, stiamo bene, ci stiamo adattando, siamo tornati a casa. Il bambino funziona, fa quello che deve fare: mangia, dorme, fa la cacca“.

Aurora Ramazzotti e l’emozione dell’allattamento: “Esperienza intensa“

Aurora Ramazzotti ha parlato brevemente delle emozioni legate alla sua prima gravidanza e, soprattutto, dell’allattamento: “È tutto molto emozionante, io piango ogni 5 minuti ma mi dicono sia normale, anche perché sto provando l’allattamento, un’esperienza davvero intensa, ma piano piano vi racconterò tutto quanto. Devo dire che per me adesso la cosa più emozionante è vedere Goffredo con il bambino, è davvero molto bello. Comunque grazie per i tanti messaggi carini che mi avete scritto, ci aggiorniamo presto“.

La ragazza ha così brevemente salutato i suoi followers, desiderosi di conoscere le sensazioni della propria beniamina dopo il parto e i primi giorni da neo-mamma. Immensa la felicità in famiglia, da mamma Michelle Hunziker a papà Eros Ramazzotti, sino all’amico di sempre Tommaso Zorzi. Per Aurora è un periodo d’oro e, al fianco del suo Goffredo Cerza e del piccolo Cesare, è pronta ora a costruire una bellissima famiglia.

