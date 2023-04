“Tornerò quando avrò capito che sta succedendo”/Aurora Ramazzotti, pausa dai social

Aurora Ramazzotti ha partorito: il tenero annuncio sui social

Aurora Ramazzotti, il 30 marzo, ha partorito il suo primogenito Cesare, nato dall’amore con il compagno Goffredo Cerza. Da giorni i fan attendevano che la figlia d’arte desse alla luce il suo bambino, ed è capitato proprio nel periodo previsto. In effetti, pochi giorni prima, la figlia di Eros aveva svelato che il segno zodiacale del suo piccolo sarebbe stato Ariete proprio come Tommaso Zorzi, suo caro amico.

Marocco, drammaturgo muore dopo essersi dato fuoco per protesta/ Dramma a Rabat

La coppia ha annunciato la nascita con delle foto molto tenere in cui si vede la manina del piccolo e il pugno del suo papà: “Migliori amici” scrive Aurora Ramazzotti a corredo. Mamma Michelle Hunziker non ha saputo trattenere l’emozione e, sotto la foto, ha commentato: “E con la nascita delle mie figlie, oggi, per me, è stato il giorno più bello della vita”.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti si allontana dai social: il motivo

Aurora Ramazzotti sta vivendo i primi giorni da mamma, scoprendo piano piano cosa significa essere genitore. Un momento molto delicato per la figlia d’arte che vuole viversi appieno l’amore del piccolo Cesare. Proprio per questa ragione, ha annunciato una pausa dai social.

“Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo” scrive su Instagram Aurora che annuncia un periodo lontana dal web. La figlia di Michelle ed Eros vuole, dunque, dedicare tutto il suo tempo al piccolo appena nato senza avere altre distrazioni.

VON DER LEYEN E MACRON IN CINA/ "Litio, Ucraina, export: ecco quello che non sapremo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA