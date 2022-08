Aurora Ramazzotti “Uomini non sanno dov’è il clitoride?”/ Alle fan: “Colpa vostra…”

Aurora Ramazzotti e la rubrica sul ses*o

Aurora Ramazzotti torna a dare consigli intimi ai followers attraverso Instagram. Mentre è in treno, la figlia di Michelle Hunziker che ha recentemente conosciuto Giovanni Angiolini, ha deciso di intrattenersi rispondendo a domande e curiosità delle sue followers sul ses*o. Ironica e divertente come sempre, Aurora ha scelto di rispondere, in particolare, ad una ragazza che le ha fatto notare come, spesso, gli uomini non sappiano dove si trovi il clitoride.

Aurora Ramazzotti, figlia Michelle Hunziker/ "La mia paura è non essere all’altezza"

La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha risposto prima con un divertente video e poi ha deciso di rispondere seriamente alla ragazza invitando lei e tutte le sue fan a parlare con il partner senza vergogna per avere una storia d’amore serena e tranquilla. Il tutto, naturalmente, senza perdere la sua innata autoironia.

Goffredo Cerza, fidanzato Aurora Ramazzotti/ Lei: "è una persona incredibile"

I consigli intimi di Aurora Ramazzotti

“Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito” scrive una ragazza a cui Aurora ha deciso di rispondere dando un consiglio spassionato. “Ok, fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia”, ha risposto Aurora.

“Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace”, aggiunge ancora, Aurora che poi conclude in questo modo – “Così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore”.

Tommaso Zorzi, la dedica ad Aurora Ramazzotti:"So quanto le parole ti abbiano ferita"/ La difende...













© RIPRODUZIONE RISERVATA