Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: spunta un test di gravidanza/ Ma è mistero…

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: chi nasconde un dolce segreto?

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti nascondono un dolce segreto? E’ la domanda che si pone il web dopo un gossip riportato dal settimanale Chi in edicola da mercoledì 3 agosto. Michelle che, in questa calda estate 2022 è stata pizzicata più volte in compagnia di Giovanni Angiolini con cui sembra aver deciso di ricominciare la sua vita sentimentale dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, si è anche concessa una vacanza con la primogenita Aurora.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, perché si sono lasciati?/ "Tornare insieme? No!", e rivela…

Bellissime, unite e molto affiatate, Michelle e Aurora hanno trascorso diverso tempo insieme condividendo anche qualche foto sui social dove hanno sfoggiato non solo la loro bellezza, ma anche tutto l’amore che le unisce. Secondo, tuttavia, quanto si legge su Chi, Michelle e Aurora potrebbero nascondere un dolce segreto.

Michelle impossible, replica 1a puntata/ Reunion con Ramazzotti e tango con Ilary Blasi

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: spunta un test di gravidanza

Secondo quanto si legge tra le “Chicche di gossip” del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 agosto, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sarebbero state pizzicate con un test di gravidanza. “Michelle, accompagnata dalla figlia Aurora, sarebbe stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito? Alla mamma o alla figlia?”.

Si tratta di un’indiscrezione riportata da Chi e non confermata. Michelle e Aurora, abituate ad essere sempre sincere e dirette con i fan, sveleranno la verità anche sull’ultimo gossip che le vede protagoniste?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi:"salvare il bello per il bene delle bambine"/ Con Giovanni Angelini...

© RIPRODUZIONE RISERVATA