Aurora Ranvestel, chi è sostituta di Gaia ad Amici 2024/ La polemica del web e la scelta per il quarto serale

Aurora Ranvestel è la nuova ballerina del serale di Amici 2024 che sostituisce Gaia De Martino

Nel corso del quarto serale di Amici 2024, il pubblico che non ha seguito il daytime questa settimana si ritroverà di fronte ad una novità. La squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli presenta nel suo team una nuova ballerina, che prende di fatto il posto di Gaia De Martino. Lei si chiama Aurora Ranvestel, è una ballerina di latino, e non è un volto del tutto nuovo al pubblico di Amici. L’abbiamo, infatti, già vistalo scorso anno, quando per poco non ha avuto accesso al serale di Amici 22.

Aurora Ranvestel fu voluta ad Amici proprio da Raimondo Todaro ma, a causa di un infortunio, fu costretta ad abbandonare la scuola. Nella stessa situazione si è trovata Gaia, bloccata da un infortunio. La ballerina deve stare ferma per tre settimane, perciò Raimondo ha pensato di sostituirla in questo periodo proprio con Aurora. Se Aurora verrà eliminata al serale, lo sarà anche Gaia.

Aurora Ranvestel, la scelta di Todaro e Pettinelli per il quarto serale

Gaia ha deciso di approfittare di questa opportunità, cercando di rimanere in gara al serale di Amici 2024 per quanto più tempo possibile. Questa scelta ha però sollevato molte polemiche e gran malcontento, sia in casetta, tra i compagni, che sul web. Molti trovano ingiusto questo meccanismo, qualcuno addirittura una ‘pagliacciata’. Fatto sta che il quarto serale vedrà Aurora sostituire Gaia, anche se le anticipazioni ci svelano che la ballerina non si esibirà. Probabilmente, la volontà è quella di far esibire Aurora solo qualora strettamente necessario, in modo da evitare che la sua presenza sia troppo determinante nella gara, creando ulteriori malumori. Non resta che scoprire quale sarà il destino di Gaia e se riuscirà a tornare in gara prima che la sua sostituta sia eliminata.











