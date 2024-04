Aurora Ranvestel, chi è?/ Ex allieva della scuola di Amici: ecco perché Todaro l’ha scelta

Chi è Aurora Ranvestel: ballerina che sostituisce Gaia ad Amici 2024

Aurora Renvestel è la ballerina scelta da Raimondo Todaro per sostituire Gaia de Martino al serale di Amici 2024 in attesa che quest’ultima possa recuperare dall’infortunio che ha subito durante le prove di una coreografia. Originaria di Bagheria, in Sicilia,, Aurora è una ballerina di latino e ha 20 anni. Aurora balla sin da giovanissima e ha vinto numerose gare di latino ed è anche un’imprenditrice.

Stando a quello che si legge sul suo profilo Instagram seguito da quasi 10mila followers, Aurora insegna alla Universal Dance Palermo, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram. Aurora è entrata nella scuola di Amici 2024 nel corso del daytime dell’11 aprile conoscendo non solo Gaia, ma anche Lil Jolie e Martina con cui farà squadra.

Aurora Ranvestel, il passato nella scuola di Amici

Il nome di Aurora Ranvestel non è nuovo al pubblico di Amici. Prima di essere scelta da Raimondo Todaro come sostituta di Gaia, è stata un’allieva della scuola di Maria De Filippi. Aurora, infatti, ha partecipato alla scorsa edizione del talent show di canale 5 infortunandosi poco prima del serale. A differenza di Gaia, dunque, ha dovuto abbandonare il programma per infortunio.

Raimondo Todaro, così, ha deciso di chiudere il cerchio avendo sempre avuto stima per lei e dandole la possibilità di mettersi nuovamente in gioco anche se in modo diverso. Aurora non ha nascosto la responsabilità che sente nel dover sostituire Gaia ma ha promesso a quest’ultima di impegnarsi fortemente.

