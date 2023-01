Aurora Ruffino, protagonista con “Noi”/ “Sono cresciuta senza genitori, il dolore…”

Aurora Ruffino, il triste racconto dell’infanzia

Aurora Ruffino è attualmente tra le attrici più promettenti del panorama cinematografico italiano: dal successo con Braccialetti Rossi al ruolo di spicco in “Noi“. La 33enne si racconta al Corriere della Sera, in un’intervista senza filtri dove tra i tanti temi, ha avuto modo di raccontare il suo difficile percorso di crescita in assenza della figura dei genitori. La madre è passata a miglior vita nel dare alla luce il sesto figlio, con il padre invece i rapporti sono praticamente inesistenti da diversi anni. “Come ho affrontato il dolore? E’ una cosa che fa parte di me, della mia storia. Quando vivi qualcosa di tanto forte all’inizio cerchi di rifiutare il pensiero”.

Aurora Ruffino ha deciso di raccontare dettagli inediti della sua vita, a partire dalle difficoltà infantili, nel corso dell’intervista per il Corriere della Sera. “Io e i miei fratelli siamo cresciuti con i miei nonni materni: una famiglia molto numerosa ti permette di distrarti”. L’attrice ha poi spiegato come la percezione sia cambiata ai tempi della decisione di andare a vivere sola per realizzare i suoi sogni: “Le cose sono cambiate la prima volta che sono rimasta sola, quando avevo vent’anni e sono andata a vivere da sola”. Proprio in quel momento, spiega Aurora Ruffino, la mancanza delle figure genitoriali ha iniziato a pesare: “Lì ho dovuto fare i conti con quel dolore che per tanti anni non avevo avuto la forza di affrontare“.

Aurora Ruffino, dall’infanzia con i nonni al ruolo cruciale della passione per la recitazione

Aurora Ruffino, nel corso dell’intervista per il Corriere della Sera, ha spiegato come sia riuscita a superare il dolore riaffiorato in merito al suo triste e travagliato rapporto con i genitori. Grazie all’amore per la recitazione l’attrice ha trovato la strada verso la serenità: “La recitazione mi ha aiutata tanto: porta a toccare corde che solitamente sfuggi. Diventa una specie di catarsi: recitare non basta, credo sia necessario vivere quel tormento, serve fare un passo indietro per riuscire poi ad andare avanti“.

Aurora Ruffino ha poi raccontato i suoi personali ricordi d’infanzia e di come i suoi fratelli siano orgogliosi della sua attuale carriera. “I miei fratelli? sono orgogliosi, soprattutto ora. Conoscevano This is Us e ora sono fan anche del nostro adattamento”. Sui ricordi del passato, l’attrice ha aggiunto: “Della mia infanzia ho ricordi bellissimi, mi sentivo la bambina più fortunata del mondo nel vivere con i nonni e i miei fratelli, soprattutto nelle lunghe estati in Calabria”. Crescendo, spiega Aurora Ruffino al Corriere della Sera, le reminiscenze del dolore sono riaffiorate gradualmente: “Crescendo ho iniziato ad avvertire i tasselli che mancano: cerchi di capire chi sei, ti fai delle domande. Penso faccia parte di ogni essere umano tentare di riempire il vuoto che tutti noi sentiamo senza sapere da dove venga. Oggi sono di certo più serena.”











