Aurora Ruffino, chi è l’attrice: la sua infanzia vissuta senza genitori

Tra gli ospiti presenti nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona nella puntata di oggi martedì 26 novembre 2024 ritroveremo la giovane e talentuosa attrice Aurora Ruffino, che ha alle spalle una storia molto complicata. L’artista ha infatti perso la madre mentre dava alla luce il sesto figlio, mentre il padre è sempre stato una figura assente nella vita di Aurora Ruffino. Riguardo alle complicate pagine della sua vita, l’artista ha raccontato: “Come sono riuscita a gestire il dolore? E’ una cosa che fa parte di me, della mia storia, quando vivi qualcosa di tanto forte all’inizio cerchi di rifiutare il pensiero” ha raccontato in una intervista concessa al Corriere della sera.

Enrico Vanzina, chi è il fratello Carlo/ "La sua morte mi ha spaccato a metà"

Aurora Ruffino ha poi svelato come le grosse difficoltà siano arrivate nel momento in cui ha deciso di andare a vivere da sola, quando ha accusato il vuoto proveniente dalla mancanza dei genitori: “Mi sono ritrovata a fare i conti con quel dolore evitato per anni”.

Aurora Ruffino e l’importanza della recitazione

Nella vita della giovane attrice per fortuna è arrivato l’amore per l’arte e il mondo del cinema e della recitazione, che ha aiutato Aurora Ruffino a fare i conti con i vuoti e le assenze affrontate nel corso degli anni. “La recitazione mi ha aiutata tanto: porta a toccare corde che solitamente sfuggi. Diventa una specie di catarsi: recitare non basta, credo sia necessario vivere quel tormento, serve fare un passo indietro per riuscire poi ad andare avanti“ ha raccontato tra le colonne del Corriere della sera l’attrice apprezzata in fiction di successo come Noi.

Marito Emanuela Aureli, chi è Sergio Di Folco/ "Prima di lui ero sfortunata in amore"

Nonostante l’assenza dei genitori, Aurora Ruffino si è espressa sul calore incontrato in famiglia, dove ha potuto contare sull’appoggio dei nonni e altri parenti: “Con i nonni e i miei fratelli mi sentivo la bambina più fortunata del mondo, ho dei ricordi bellissimi”.