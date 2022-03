Aurora Ruffino: “Sono cresciuta senza genitori”/ Madre morta di parto: “Il dolore…”

Aurora Ruffino, attrice che interpreta il ruolo di “Rebecca” in “Noi”, adattamento della serie “This Is Us” in onda la domenica su Rai Uno, è intervenuta sulle colonne del “Corriere della Sera”, all’interno di un’intervista nella quale ha parlato di sé a 360 gradi e del grave trauma con cui ha dovuto convivere e affrontare il suo percorso di crescita, umana ancor prima che professionale. Infatti, sua mamma è morta di parto, mentre dava alla luce il suo sesto fratello, e da anni la 32enne non ha rapporti con suo padre: “È una cosa che fa parte di me, della mia storia. Quando vivi qualcosa di tanto forte, all’inizio cerchi di rifiutare il pensiero. Io e i miei fratelli siamo cresciuti con i miei nonni materni: una famiglia molto numerosa ti permette di distrarti. Le cose sono cambiate la prima volta che sono rimasta sola, quando avevo 20 anni e sono andata a vivere da sola. Lì ho dovuto fare i conti con quel dolore che per tanti anni non avevo avuto la forza di affrontare”.

Ad aiutare Aurora Ruffino a convivere con quel peso è stata la recitazione, che “porta a toccare corde che solitamente sfuggi. Diventa una specie di catarsi. Poi certo, recitare non basta. Credo sia necessario vivere quel tormento, serve fare un passo indietro per riuscire poi ad andare avanti”.

AURORA RUFFINO: “SOGNO DI OMAGGIARE RAFFAELLA CARRÀ, MAGARI IN UN MUSICAL”

L’esperienza sul set di “Noi” per Aurora Ruffino è stata tutt’altro che indolore, come ha confidato l’attrice ancora al “Corriere della Sera”: “Un piccolo pensiero sul diventare mamma me lo ero fatta, ma attraversare con il mio personaggio la sofferenza e la fatica che può comportare questa scelta mi aveva portata a distaccarmi dall’idea Eppure, quando mi sono trovata a girare con i miei ‘figli’ diventati bimbi di 10 anni, altrettanto magicamente è riaffiorato il desiderio di diventare mamma: l’amore ha prevalso”.

Dopo la popolarità conquistata con la serie tv di Rai Uno “Braccialetti Rossi” (“Un viaggio inaspettato, che mi ha coinvolto tantissimo”), quali sono le ambizioni di Aurora Ruffino per il futuro? “Sono un’appassionata di fantasy, mi piacerebbe tantissimo interpretare una supereroina, di quelle che menano, stile Black Widow”. Non solo: “Amo tantissimo quei film della Rai in cui vengono raccontate grandi donne: Rita Levi Montalcini, Oriana Fallaci… Se potessi, mi piacerebbe omaggiare un mio mito, Raffaella Carrà. Magari in un musical”.

