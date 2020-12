AURORA TROPEA, LITE CON GIANNI SPERTI A UOMINI E DONNE/ Tina e Gemma: “Attacchi…”

Aurora Tropea contro tutti. Seduta accanto ad Alessandra con cui sta uscendo Giancarlo, Aurora si lascia andare ad una battuta. “Cos’ha lei più di me? Le labbra?2, riferendosi alle labbra rifatte. “Sei cattiva perché hai fatto una battutaccia”, sbotta Gianni Sperti. “Non mi interessa il suo parere perché faccio un lavoro per cui sto a contatto con tante donne e sono abituata. Sono fiera delle mie labbra perché le ho rifatte dopo essere stata per 18 anni con un uomo e quando è finita, in modo brutto, ho deciso di fare una cosa per me stessa”, spiega Alessandra. A scagliarsi contro Aurora è anche Gemma: “Da quando sei arrivata hai sempre attaccato tutti. Hai puntato il dito contro Roberta, contro Gianni, ma cosa hai da ridire su tutti?”, chiede Gemma a cui la Tropea risponde esortandola a non intromettersi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIANNI SPERTI ATTACCA AURORA TROPEA

Colpo di scena a Uomini e Donne tra Giancarlo e Aurora Tropea. Dopo aver discusso in studio con la dama che ha definito Giancarlo un “collezionista di donne”, senza telecamere, qualcosa è cambiato. Aurora ha salutato Giancarlo fuori dallo studio salutandolo affettuosamente e dedicandogli anche una canzone d’amore sui social. I due, così, si sono rivisti e tra loro è scattato anche un bacio. Inizialmente si erano messi d’accordo di non dire niente alla redazione. “Poi, abbiamo capito che non era giusto e abbiamo raccontato tutto alla redazione. 2Ma di cosa stiamo parlando? Poi si lamentano quando non crediamo a ciò che raccontano. In studio ha inveito contro di lui e poco dopo si rivedono e si baciano”, sbotta Gianni Sperti.

AURORA TROPEA E GIANCARLO IN CRISI A UOMINI E DONNE

Aurora Tropea e Giancarlo hanno deciso di concedersi una seconda possibilità anche se Giancarlo sta uscendo anche con Alessandra. Quando Aurora arriva al centro dello studio, Gianni Sperti attacca immediatamente la dama. “Ecco la più vera del parterre, quella che non dice mai bugie”, commenta ironicamente. “Posso fiatare? Mi hai stufato. Io ho paura anche ad aprire bocca. Giancarlo mi aveva chiesto di tenerlo per noi perchè quello che di bello c’è stato sarebbe stato infangato da voi ed è quello che sta accadendo”, sbotta Aurora che conferma di voler concedere una seconda chanche a Giancarlo il quale ribadisce di avere soprattutto un interesse più mentale che fisico. “Io non sono innamorata di Giancarlo. Mi piace, mi prende di testa e mi fa sorridere il cuore dopo tanti anni perchè, finora, con tutti gi uomini con cui sono uscita, mi annoiavo”, puntualizza Aurora.



