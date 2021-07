Aurora video Cure For Me/ “Non ascoltare chi ti dice che qualcosa in te è sbagliato”

E’ uscito “Cure For Me“, il nuovo singolo di Aurora. La cantautrice norvegese è stata spesso paragonata a Florence and the Machine, Lana Del Rey e anche Bjork e le sue movenze ed espressioni che ha sul palco sono tra le sue particolarità, da alcuni paragonate ad una possessione. Nel 2015 le è stato conferito il prestigioso premio Spellemannprisen, l’equivalente norvegese dei Grammy, come miglior artista esordiente grazie all’Ep “Running with the Wolves”. L’anno seguente è stata di nuovo premiata per il miglior album pop solista “All My Demons Greeting Me as a Friend” e per il miglior video musicale per il singolo “I Went too Far”.

Aurora è riuscita recentemente a farsi conoscere oltre i confini nazionali con la sua musica: la canzone “Runaway“, seppur pubblicata nel 2015, ha ottenuto infatti un notevole successo su TikTok nel 2021. Tuttavia, il suo nome faceva il giro del mondo già da prima per gli appassionati di musica; Billie Eilish, per esempio, ha fatto spesso riferimento al videoclip di questo brano come motivo della scelta di intraprendere la carriera artistica.

Aurora video Cure For Me/ “Non ascoltare chi ti dice che così non vai bene”

Il significato di “Cure For Me” di Aurora

Il testo di “Cure For Me” è ispirato all’idea di liberarsi dalla vergogna e chiudere fuori i dubbiosi. Scritto da Aurora stessa, la cantante ha anche diretto il video insieme a Fill In Productions. Della canzone ha detto: “A volte mi sembra che il mondo intero stia cercando di convincerti che qualcosa non va in te. E purtroppo le persone credono che questo sia vero. Penso sia giunto il momento di chiudere quelle voci, perché nessuno dovrebbe in alcun modo convincerti che non sei degno per il modo in cui appari o agisci, in cui credi o ami”.

Manda dunque un messaggio forte Aurora con il suo nuovo singolo, ossia la libertà di essere umani e di non aver bisogno di una cura per questo. Per quanto riguarda le sonorità, si tratta di un sound diverso da quello abituale dell’artista; intervistata da Apple Music, ha spiegato che non capita spesso di abbracciare la giocosità, “perché piango sempre in studio mentre sto facendo musica così triste”. Questa volta, quindi, è stato “molto più speciale e bello”. Intanto Aurora sta lavorando a un nuovo album, di cui non ha svelato ancora nulla, se non il fatto che è distante da “Cure For Me”.





