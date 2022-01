Australian Open 2022/ Sorteggiato il tabellone: Berrettini-Djokovic nei quarti?

AUSTRALIAN OPEN 2022: DJOKOVIC APRE CON IL DERBY

Novak Djokovic gioca gli Australian Open 2022: ormai lo sappiamo, la storia che ha coinvolto il numero 1 Atp si è risolta con una “assoluzione” del serbo, e pazienza se poi lo stesso Nole ha dichiarato di aver commesso qualche errore di troppo nella gestione dei protocolli e abbia mentito circa la sua positività al Covid. Il dato di fatto è che Djokovic è entrato nel tabellone dello Slam: il main draw è stato sorteggiato e il numero 1, che va a caccia della decima vittoria agli Australian Open, aprirà le danze con un derby contro Miomir Kecmanovic. Naturalmente, la strada di un numero 1 va guardata già nel complesso: possiamo allora dire che al terzo turno Djokovic potrebbe pescare il nostro Lorenzo Sonego – che al primo turno avrà l’ostico Sam Querrey.

Sorteggio non ideale per una testa di serie, ma al secondo turno Sonego avrebbe eventualmente un avversario abbordabile – e poi nei quarti incrocerebbe eventualmente Matteo Berrettini, nella riedizione della finale di Wimbledon, o magari Fabio Fognini. Il sanremese aprirà gli Australian Open 2022 contro l’olandese Tallon Griekspoor, mentre a Berrettini è toccato Brandon Nakashima che abbiamo visto alla ultima NextGen; nella stessa metà di tabellone, e dunque con possibilità di semifinale contro Djokovic o appunto Berrettini, abbiamo Alexander Zverev (anche per lui derby all’esordio, contro Daniel Altmaier) ma soprattutto Rafa Nadal, lui pure presente agli Australian Open 2022 e che al primo turno troverà Maxime Giron.

AUSTRALIAN OPEN 2022: GLI ALTRI ITALIANI

Va da sé che nel tabellone degli Australian Open 2022, Novak Djokovic avrà come potenziale finalista Daniil Medvedev, e dunque potrebbe pienamente vendicare la sconfitta nella finale degli Us Open che gli ha tolto la possibilità di fare il Grande Slam di calendario; altri possibili finalisti sono Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, ma noi chiaramente speriamo negli italiani. Nella parte bassa del tabellone degli Australian Open 2022 compare per esempio Jannik Sinner, che attende ancora il nome del suo avversario e poi al secondo turno se la vedrebbe con Steve Johnson o Jordan Thompson.

Lorenzo Musetti aprirà lo Slam di Melbourne contro uno dei padroni di casa, quell’Alex De Minaur che al momento non ha confermato tutto quanto di buono si diceva di lui quando era più giovane. Incrocio molto ostico per Stefano Travaglia, che se la vedrà con Roberto Bautista Agut: il veterano spagnolo, ancora testa di serie numero 15 del tabellone, è stato protagonista nei giorni scorsi della Atp Cup in cui l’Italia è stata eliminata al girone. Marco Cecchinato trova invece Philipp Kohlschreiber, altro veterano del circuito; c’è poi Gianluca Mager, che dovrà sfidare la testa di serie numero 5 Andrey Rublev e dunque si aspetta molto poco dagli Australian Open 2022, anche se chiaramente tutte le partite vanno giocate e dunque anche il ligure di origine tedesca entrerà in campo nella speranza di fare il colpo grosso e volare al secondo turno.



