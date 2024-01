Auto e SUV sempre più larghi: dal 2001 +10 cm/ In molti parcheggi d’Europa non ci stanno più

Dal 2001 ad oggi le auto e i SUV sono cresciuti più di 10 centimetri in larghezza. Questo quanto certifica una ricerca realizzata da Transport & Environment (T&E), una ONG europea che si sofferma sull’importanza della mobilità nell’agenda politica. Il quotidiano Il Giornale, che cita appunto la ricerca, specifica che: «In media le nuove auto in Europa diventano un centimetro più larghe ogni due anni e la tendenza continuerà a causa dell’aumento delle vendite di Suv, a meno che i legislatori non intervengano».

Si tratta ovviamente di una situazione critica per le grandi metropoli europee già sovraffollate, e dove lo spazio sulle strade diminuisce sempre di più, in particolare per i ciclisti e i pedoni. T&E ha calcolato che nel 2023 le auto nuove vendute hanno avuto una media superiore ai 180 centimetri contro i 177,8 di soli 4 anni fa, di conseguenza si tratta di una crescita di circa mezzo centimetro all’anno, che per il momento non sembra trovare la parola fine. James Nix, responsabile delle politiche sui veicoli presso T&E, ha aggiunto: «Le automobili sono diventate sempre più larghe da decenni e questa tendenza continuerà finché non stabiliremo un limite più severo. Attualmente la legge consente alle auto nuove di essere larghe quanto i camion».

AUTO E SUV SEMPRE PIÙ LARGHI: DAL 2001 +10 CM: LE TASSE “CONTRO” GLI SPORT UTILITY VEHICLE

Secondo la stessa ricerca le strade e i parcheggi realizzati con determinati standard non andrebbero più bene per le nuove auto e i nuovi SUV sempre più grandi e ciò provoca dei seri problemi alla viabilità. Le amministrazioni delle grandi città stanno quindi cercando di mettere i bastoni fra le ruote alle vetture più grandi, a cominciare da Lione, dove il parcheggio si paga 15 euro in più per chi ha un SUV.

A Tubinga, in Germania, già dal 2022 si applica una tariffa del 50 per cento superiore sempre per gli sport utility vehicle, mentre a Parigi il prossimo 4 febbraio si terrà un referendum che dovrà stabilire se i parcheggi in centro saranno più cari o meno per i SUV: 18 euro all’ora nella zona più centrale, e 12 euro nelle altre zone della capitale francese. Secondo la ricerca nel 2023 il 52 per cento delle auto vendute era troppo largo per lo spazio minimo dei parcheggio nelle principali città europee.

