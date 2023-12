Autobus elettrici paralizzati a Oslo/ Problema batterie: “Autonomia ridotta con il gelo estremo”

Tutto paralizzato a Oslo. Gli autobus elettrici nuovi di zecca sono rimasti bloccati in città poiché le batterie si scaricano più rapidamente con il freddo. L’operatore dei trasporti ha confermato il blocco: a suo dire, i bus non sarebbero sufficientemente affidabili in inverno. “L’autonomia degli autobus elettrici diminuisce drasticamente con il freddo. Le batterie si scaricano più rapidamente” ha spiegato. Bloccate in totale circa 140 partenze.

Tesla in crisi in Scandinavia/ Sciopero dei lavoratori e braccio di ferro con Elon Musk

Oslo lavora per rendere il trasporto pubblico locale completamente privo di emissioni ormai da anni. Nell’aprile 2023 sono stati consegnati 183 nuovi autobus elettrici: il contratto da 100 milioni di euro è stato firmato l’anno scorso. Gli autobus circoleranno sulle tratte più trafficate di Oslo, secondo quanto previsto dall’amministrazione. I nuovi autobus della Solaris, in estate, non hanno dato problemi.

Come ridurre le emissioni di CO2 degli aerei/ Modello italiano alla Cop28: Aeroporti di Roma...

Autobus elettrici a Oslo: autonomia ridotta con il freddo

Con l’inizio dell’inverno, il trasporto pubblico a Oslo ha cominciato a dare problemi, svelando tutti i suoi punti deboli. Entro la fine del 2024, a Oslo circoleranno solo autobus elettrici: già oggi, metà del parco bus della Ruter, la società di trasporto pubblico della capitale norvegese, è composto da mezzi a batteria. Il gelo che si è abbattuto sul Paese scandinavo ha ridotto però l’autonomia dei veicoli elettrici. La Ruter, la società responsabile del trasporto pubblico, ha sottolineato che la ridotta autonomia nasce da “un errore” di programmazione delle corse.

Dazi del 10% alle auto elettriche nel Regno Unito/ La Commissione potrebbe proporre un rinvio di tre anni

“Il freddo fa sì che l’autonomia degli autobus elettrici non sia buona come al solito. Gli autobus finiscono l’elettricità più velocemente. Ora registreremo ciò che accade giorno dopo giorno e poi scopriremo come programmare meglio le corse in futuro” ha spiegato il responsabile della comunicazione di Ruter, Cathrine Myhren-Haugen. Gli autobus sono della Solaris Urbino, prodotti da una società polacca controllata a sua volta dalla spagnola Caf, sottolinea Today. L’autonomia è normalmente di 250 chilometri, ma con il freddo estremo questa viene ridotta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA