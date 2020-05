Autocertificazione, oggi nuovo modulo/ Fase 2 e spostamenti: valida per due settimane

Pubblicità

Risolto il rebus congiunti (almeno in teoria), i riflettori si accendono sull’autocertificazione. Domani comincia la Fase 2 e siamo in attesa del nuovo modulo per gli spostamenti. Si tratta del quinto modello, visto che il primo ha debuttato il 10 marzo, poi è stato aggiornato il 17, quindi il 24 marzo, per poi essere modificato il 26 marzo. Questo è l’ultimo che abbiamo a disposizione, quello con cui abbiamo familiarizzato. Ebbene, la nuova autocertificazione non sarà molto diversa. Anzi, dalle anticipazioni emerse nelle ultime ore, pare che sia quasi identifica alla precedente, se non per l’importante aggiunta di una sezione relativa ad un nuovo motivo di spostamento: l’incontro con i congiunti. Qualcuno avrebbe preferito l’abolizione dell’autocertificazione, confermata per almeno due settimane. Ma rispetto all’ultima, vengono meno alcune restrizioni. Il nuovo modulo dell’autocertificazione infatti non va esibito quando si effettuano gli spostamenti per andare a lavoro o per fare attività motoria.

Scarica qui modulo autocertificazione spostamenti (ultima versione disponibile)

AUTOCERTIFICAZIONE FASE 2, OGGI NUOVO MODULO

Sono ancora molti i dubbi riguardanti l’autocertificazione. In teoria dovrebbe avere vita breve, visto che tra due settimane non dovrebbe più essere necessario giustificare gli spostamenti. Nelle ultime ore era emersa anche l’ipotesi di confermare l’ultimo modulo attivo, consentendo di apportare semplici correzioni a penna, ma le complicazioni sarebbero diverse, da qui l’idea di procedere con un nuovo modulo scaricabile sul sito del ministero dell’Interno. Va tenuto infatti conto del fatto che cambiano i confini in cui alcuni spostamenti sono consentiti. Inoltre, nel modulo che sta per essere soppiantato non ci sono parti in cui inserire l’incontro con i congiunti e andrebbe ripristinata la parte, che invece era presente nei primi moduli, riguardante il rientro nella propria abitazione di residenza. Alla fine la soluzione più semplice è apparsa appunto quella di procedere con una nuova versione del modulo dell’autodichiarazione di cui vi forniremo link appena sarà messo a disposizione dal Viminale.



