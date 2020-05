Autocertificazione fase 2 modulo spostamenti/ Cosa cambia: congiunti-amici-fidanzati

Pubblicità

La fase 2 è alle porte e dal 4 maggio le novità rispetto a quarantena e lockdown renderanno ancora necessario l’utilizzo dell’autocertificazione per gli spostamenti: non ci sarà però un nuovo modulo, come hanno anticipato diverse fonti di Governo e del Viminale. Il motivo è molto semplice, non si vuole creare ulteriore confusione dopo ben 6 moduli per gli spostamenti prodotti in 2 mesi di pandemia coronavirus; non solo, a livello legislativo nella “fase 2” non cambierà molto rispetto a quella valida fino al 3 maggio sera. Il tema dei “congiunti”, sembra in attesa della circolare del Viminale che fissi i limiti di cosa si intenda per quel termine utilizzato da Conte e scritto nel Dpcm 26 aprile, vedrà una semplice attenzione in più nella compilazione del modulo in autocertificazione: non servirà dunque stampare una nuova autocertificazione, ma per la fase 2 servirà fare solo due opportune operazioni sul modulo spostamenti “vecchio” per rendere possibile l’uscita di casa con visita (sempre in “solitaria”) verso parenti, fidanzati e affetti stabili, i cosiddetti (e ancora non chiari) “congiunti”.

Oltre a lavoro, salute e spesa, il Governo ha dato via libera alla visita da parenti e fidanzati: per motivi di privacy non bisognerà indicare la generalità dei congiunti, dunque basterà barrare/cancellare la frase «all’interno dello stesso Comune» (sotto l’area della situazione di necessità). In seconda istanza si dovrà cancellare la parte «urgente» dal termine “assistenza a congiunti” nella fase conclusiva dell’autocertificazione dove bisogna dichiarare il motivo della propria uscita di casa.

Scarica qui modulo autocertificazione spostamenti (ultima versione)

AUTOCERTIFICAZIONE, SILERI “DAL 18 MAGGIO IO L’ABOLIREI”

La circolare del Viminale oltre a chiare il termine “congiunti” dovrà anche fare opportuna chiarezza sulla possibilità di andare a trovare gli amici dopo le differenti dichiarazioni tenute dal Premier Conte e dal viceministro della Salute Pier Paolo Sileri. «Sulla questione ‘amici’, si tratta di buonsenso e poi le parole vengono anche strumentalizzate. Il buon senso fa sì che si faccia la migliore scelta nel rispetto di se stessi e degli altri. È chiaro che c’è chi ha un familiare e chi ha solo un amico, questo non significa riempire la macchina di amici e andare a fare la grigliata. Bisogna essere responsabili», ha spiegato ieri Sileri dopo le polemiche sollevate dalle sue “aperture” sulle visite agli amici nei giorni scorsi.

Oggi in una intervista al Corriere della Sera, il vice-Speranza rilancia poi su un altro tema molto delicato per l’autocertificazione e le stesse regole del Governo: «Non so se è stato un errore l’autocertificazione. Io forse non l’avrei messa, ma capisco la logica. C’è sempre qualche furbo. Ma se guardiamo questi due mesi, il 95% degli italiani ha rispettato le regole. Non serve mettere un cartello sui ponti del Tevere: non buttatevi di sotto altrimenti morite. Lo sappiamo. Almeno dal 18 maggio io abolirei l’autocertificazione». Come si evince anche da questa ultima esternazione, la fase 2 si appresta più imprevedibile che mai (ancora più della fase 1),



