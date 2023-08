Autostrade a Ferragosto, traffico in tempo reale oggi 15 agosto/ Code su A1 e A14, ritardi a Roma su A24

LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE SULLE AUTOSTRADE A FERRAGOSTO: NODI A1 E A8

Tenuto conto della giornata di mini-esodo sulle autostrade italiane per i vari pranzi/cene/gite fuori porta del giorno di Ferragosto 2023, la situazione del traffico in tempo reale al momento vede situazioni critiche ma non tremende in giro per il Paese. Code segnalate su A1, A14, A24, verso il Traforo, ma senza le colonne di traffico che di certo compariranno a cominciare dal prossimo weekend con il primo grande rientro di chi ha passato le ferie da inizio agosto.

IMMAGINI AUGURI BUON FERRAGOSTO 2023/ Foto 15 agosto religiose per la Festa dell'Assunzione

Seguendo il bollettino in tempo reale del sito di Autostrade per l’Italia, viene segnalato traffico intenso sull’A1 Milano-Napoli all’altezza di Arezzo in direzione Nord: la coda di 1 km tra Arezzo e Valdarno per incidente avvenuto pochi minuti fa. Sempre sull’Autostrada del Sole si segnala traffico rallentato tra Calenzano e la Variante per code: in direzione Varese sull’A8 si segnala invece una lunga coda all’altezza di Gallarate per traffico intenso diretto verso la diramazione A26 Trafori. Ed è proprio in corrispondenza del Piazzale italiano verso Chamonix la coda con attese sui 15 minuti presso il Traforo del Monte Bianco.

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2023/ Frasi 15 agosto: "Una boa intorno a cui vira l'estate..."

TRAFFICO AUTOSTRADE, CODE ANCHE SULLA A24: IL BOLLETTINO DI FERRAGOSTO

Traffico sulle Autostrade del Centro Italia oggi 15 agosto, festa di Ferragosto, anche sull’A14, con colonne di auto in uscita a Val di Sangro per traffico intenso in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda l’area di Bologna tra A1 e A14, si ricorda che sul raccordo di Casalecchio è chiusa l’entrata di Bologna Casalecchio in direzione della A14 Bologna-Taranto fino alle 6:00 del 02/09/2023 per lavori (il sito di Aspi consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale o Bologna San Lazzaro).

Scendendo verso la Capitale il traffico di Ferragosto si segnala anche sull’A24 Roma-Rivoli all’altezza di Roma Est con code in direzione Superstrada Teramo-Mare; sempre per traffico intenso rallentamenti a Roma-Vicovaro sempre sull’A24. Da ultimo, il bollettino in tempo reale del Ferragosto 2023 di Aspi registra code in uscita a Bussi-Popoli provenendo da Pescara sulla A25, così come code in uscita ci sono anche a Cocullo sempre in direzione Roma.

Supermercati aperti a Ferragosto 2023/ Esselunga, Coop, Lidl, Carrefour: orari aperture 15 agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA