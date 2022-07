Autostrade, traffico in tempo reale 31 luglio 2022/ Bollino rosso: è esodo turistico

In occasione del weekend che è cominciato nelle prime ore di venerdì 29 luglio 2022 e che sta volgendo al termine domenica 31 luglio 2022, molti italiani si sono messi in macchina per trascorrere le vacanze estive lontano da casa: il bollettino del traffico in tempo reale di Autostrade per l’Italia è per questo motivo rosso. Gli automobilisti che sono rimasti imbottigliati, soprattutto negli itinerari turistici, sono tantissimi.

Le autostrade più affollate sono quelle che collegano Nord e Sud, in particolare la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto, la A30 Caserta-Salerno, la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Anche le autostrade regionali A19 Palermo-Catania però non sono da meno. I centri urbani infatti in queste ore si stanno svuotando con flussi in aumento in uscita verso le principali località turistiche. I chilometri di coda arrivano fino a diverse decine di chilometri. È per questo motivo consigliato mettersi in macchina nelle prime ore della mattinata oppure in tarda serata per evitare degli spiacevoli rallentamenti.

Autostrade, traffico in tempo reale 31 luglio 2022: sarà bollino rosso per tutto agosto

La situazione relativamente al traffico in tempo reale nelle autostrade non sarà da bollino rosso esclusivamente per oggi, domenica 31 luglio 2022. Il caos proseguirà infatti per tutto agosto. Gli italiani si muoveranno per raggiungere le proprie destinazioni per le vacanze. È in programma un vero e proprio esodo. In particolare, la situazione si complicherà nei weekend, soprattutto nelle ore mattutine per coloro che escono dalle città.

Da tenere sotto controllo, per evitare di rimanere imbottigliati per ore nel traffico, soprattutto il ponte di Ferragosto. In molti, infatti, partiranno venerdì 12 agosto 2022 e rientreranno lunedì 15 agosto 2022. In queste giornate sono previste code sia in uscita sia di rientro, in tutte le ore. Dopo si potrà tornare a preoccuparsi esclusivamente dei weekend, con il caos che aumenterà via via sempre più per il rientro nei centri urbani.

