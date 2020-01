Autostrade, vicina revoca concessioni/ Governo vs Atlantia: per Conte è “inevitabile”

L’impressione è che ormai per Atlantia non ci sia più nulla da fare: il Governo Conte-2 bis – secondo diversi retroscena questa mattina da Palazzo Chigi riportati da Corriere della Sera e dai quotidiani del Gruppo GEDI – ha deciso per la revoca delle concessioni con il Premier Conte ormai convinto della linea dura ribadita dal Movimento 5 Stelle. O nel Cdm convocato già questo venerdì, o da quello successivo, l’impressione – segnala Ilario Lombardo su La Stampa – è che il Governo ormai ha deciso che i Benetton (e gli altri soci con quote in Autostrade per l’Italia) non avranno più in mano le concessioni autostradali dopo il dramma del Ponte Morandi e le altre continue emergenze sorte dalla mancanza di manutenzione operata dal concessionario su diversi tratti delle autostrade italiane. Il M5s lo chiede praticamente dal giorno dopo del crollo del Ponte di Genova, il Pd ormai si sarebbe convinto (anche se restano perplessità nella Ministra dei Trasporti De Micheli) ma non vorrebbe dare, alla vigilia del voto per le Regionali, una “ragione” in più a Matteo Renzi per alzare una larga polemica contro il Governo. Sta di fatto che però, come si vede dall’andamento in Borsa di Atlantia, ormai la revoca pare sempre più vicina e non ci sarebbero “maxi indennizzi” o accordi in extremis che possano evitare la dura punizione del Governo contro ASPI. «Non si decide, non si capisce che posizione abbiamo. Ma io devo saperlo!», lo avrebbe detto la stessa De Micheli al cellulare sul volo Alitalia Milano-Roma, secondo un retroscena riportato da La Stampa. Qualche ora più tardi – nella giornata di ieri – lo sfogo “contro” il Governo viene messo per iscritto con dichiarazione più soft e diplomatica, «Sui concessionari autostradali, sui quali c’è una discussione e un dibattito anche dentro di noi, vorrei avere quanto prima un approfondimento, soprattutto nei gruppi parlamentari».

AUTOSTRADE, ATLANTIA SENZA CONCESSIONI RISCHIA IL “CRAC”

Conte ha deciso e siccome il Pd in questo momento non vuole creare alcuno “strappo” con Palazzo Chigi (che possa riportare il timore “voto anticipato” senza una legge elettorale proporzionale approvata), l’impressione è che alla fine, magari controvoglia, i dem si accordino alla richiesta giustizialista del Movimento 5 Stelle. Al momento quello che manca ancora per il deciso passo in avanti della revoca delle concessioni è il parere dell’Avvocatura di Stato: servirà a capire quali siano i margini in caso di un contenzioso legale – assai prevedibile – con diversi miliardi di euro sul piatto, forse addirittura 23 (come preventivato da Atlantia). A livello di “sostituzione” del concessionario, il Governo già aveva inserito nel Decreto Milleproroghe – provocando tra l’altro le ire di Renzi e Italia Viva – la possibilità che Anas rilevi chi improvvisamente non dovessero più avere le concessioni su alcuni tratti autostradali: resta però l’intera operazione assai rischiosa, anche a livello economico con una società di punta come Atlantia che rischia così il “crac”, dopo la bocciatura anche dalle agenzie di rating e il calo prevedibile in Borsa dopo le indiscrezioni emerse da Palazzo Chigi. L’auspicio del Governo in questo momento – se si andrà in fondo con la revoca – è di poter ridurre il conto da 23 a circa 7 miliardi di euro, ma al momento è solo un’ipotesi tutt’altro che certificata e garantita. Non solo, ieri Renzi nella sua E-news ha ribadito che è pronto alla battaglia se ci sarà la revoca: «sulla revoca della concessione si giocherà l’egemonia culturale all’interno del governo Conte bis. Io non difendo Autostrade ma il principio della certezza del diritto. Se ci sono state inadempienze contrattuali lo vediamo dalle carte. Se la società è inadempiente, revoco il contratto: ma chi decide? Le regole e le leggi sono cose serie». Non solo, l’attacco a M5s e allo stesso Pd è durissimo: «Se la revoca ha basi giuridiche serie lo deve dire l’esperto di leggi, altrimenti i miei figli pagheranno per anni un regalo ad Autostrade. Se viene fuori che la colpa del crollo del Ponte Morandi non è di Autostrade bisognerà restituirgli 23 miliardi. Mi vergogno che lo Stato domani dovrà pagare 23 miliardi per il populismo di oggi».

