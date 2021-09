Autunno 2021 Equinozio oggi, 22 settembre/ Nuova stagione nell’emisfero boreale

L’autunno 2021 comincia ufficialmente oggi, mercoledì 22 settembre 2021, in tutto l’emisfero boreale. Nonostante il desiderio di vacanze e di ore trascorse all’aria aperta sia ancora decisamente acceso e vibrante in tutti gli italiani, risulta impossibile non fare i conti con l’incedere inarrestabile del tempo, sottolineato peraltro dall’odierno doodle di Google, che ricorda a tutti l’inizio della nuova stagione. Con l’equinozio d’autunno, che cade sempre all’inizio della terza decade del mese di settembre, l’emisfero boreale passa dall’estate all’autunno, mentre in quello australe avviene il passaggio diametralmente opposto, dall’inverno alla primavera.

Ricordiamo che “equinozio” deriva dal latino e significa “notte uguale al giorno”, in virtù del fatto che, in corrispondenza di tale data, le ore di luce e di buio coincidono. Si tratta di un particolare evento che si palesa due volte all’anno, con gli equinozi di primavera e d’autunno, appunto, che coincidono con una particolare configurazione astronomica; in queste giornate, infatti, il Sole raggiunge perfettamente la verticale dell’equatore (zenit) facendo sì che i raggi solari diventino perpendicolari al più lungo dei paralleli. Questo fenomeno è spiegato dal fatto che l’asse di rotazione della Terra è inclinato di 23,37 gradi rispetto al piano dell’orbita ellittica che percorre intorno al Sole. Dopo l’equinozio d’autunno, nelle prossime settimane le ore di luce tenderanno a diminuire sempre di più, mentre nell’emisfero australe la notte si accorcerà.

L’AUTUNNO 2021 IN ITALIA COMINCIA ALLE 20.21

Così, anche in Italia quest’oggi si vivrà il primo giorno dell’autunno 2021, che ci auguriamo possa regalarci giornate ancora calde e soleggiate, ultimi postumi di un’estate scivolata rapidamente via. Va ricordato, peraltro, che l’equinozio d’autunno non cade sempre nello stesso giorno e questo per effetto di una ragione ben precisa: la durata dell’anno solare non coincide con quella del calendario gregoriano, che dura esattamente 365 giorni (o 366, se l’anno è bisestile). Invece, fra due passaggi consecutivi del Sole nello stesso punto dell’orbita intorno alla Terra trascorrono 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi.

In generale, comunque, l’equinozio d’autunno si manifesta sempre tra il 22 e il 23 settembre. Per questo 2021, la data corrisponde a quella di oggi, 22 settembre, per la precisione alle 20.21 ora italiana. Una curiosità ulteriore è data dal fatto che anche nel 2020, uno degli anni più difficili della storia dell’umanità a causa della pandemia di Coronavirus, l’equinozio si è verificato nella stessa giornata, mentre nel 2022 bisognerà attendere il 23 settembre per sancire ufficialmente il passaggio dall’estate all’autunno, con la stagione estiva che, meteo permettendo, durerà di fatto un giorno in più rispetto a quest’anno.

AUTUNNO 2021: PRIMA DELL’EQUINOZIO C’È LA LUNA PIENA DEL RACCOLTO

Mentre attendiamo l’arrivo dell’autunno che, come detto, si paleserà ufficialmente in Italia alle 20.21 della giornata odierna, mercoledì 22 settembre, rammentiamo che, prima dell’equinozio, è stato possibile osservare la cosiddetta “Luna piena del raccolto“. Come approfondito dai colleghi di Meteo.it, si tratta di un evento accompagnato da un profondo significato storico, dal quale prende nome questo plenilunio, che gli fu attribuito dai nativi d’America, in quanto permetteva ai contadini di prolungare la loro attività lavorativa fino a sera inoltrata, grazie proprio alla luce riflessa dal satellite della Terra.

La Luna piena del raccolto, si legge sul sito, “sorge, nelle latitudini medio-temperate come la nostra, circa 20-25 minuti dopo il tramonto, invece dei più classici 50-75 minuti come per la maggior parte delle Lune piene. Questo accade nei rari casi durante l’anno in cui si verifica un plenilunio nelle immediate vicinanze dell’equinozio, regalando un incredibile chiaro di luna a inizio serata”. Quest’anno la Luna piena del raccolto ha rappresentato il quartultimo plenilunio dell’anno ed è stato possibile assistervi con il massimo della luminosità nella notte tra il 20 e il 21 settembre, precisamente all’1.55.



