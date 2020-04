Venerdì 17, eptacaidecafobia, anno bisestile e virus/ Giorno più sfigato di sempre?

Pubblicità

Oggi è venerdì 17, quello che da molti italiani viene considerato il giorno più sfortunato dell’anno. Mai come in questo periodo accezione pare più azzeccata, tenendo conto dell’emergenza coronavirus che stiamo vivendo ormai da un paio di mesi a questa parte. Tra l’altro, oggi è il venerdì 17 di un anno bisestile, e come ben si sa, “Anno bisesto, anno funesto”. Più volte abbiamo sentito raccontare quanto questo giorno porti “sfiga”, e in termini tecnico-scientifici si parla di eptacaidecafobia, che significa la paura del numero 17. Il timore verso questa doppia cifra associata, l’1 e appunto il 7, è forte soprattutto in un paese d’Italia, Napoli, senza dubbio la città più scaramantica probabilmente al mondo. Da più parti, nel capoluogo partenopeo, è quasi vietato nominare quel numero o sceglierlo, di conseguenza, sono tanti i riti scaramantici messi in atto per contrastare la potenza della sfortuna, a cominciare dai famosi cornetti rossi di Napoli, che però devono essere regalati, e ben appuntiti, altrimenti il loro potere scaccia guai sarà vano.

VENERDÌ 17, EPTACAIDECAFOBIA, ANNO BISESTILE E VIRUS: ANCHE NEL 1992…

Che il 2020 fosse un anno sfortunato, oltre alla questione “bisesto”, e al suo esordio con una quasi terza guerra mondiale sfiorata, lo si capisce proprio dalla quantità di giorni funesti in calendario. Si pensi infatti che sono tre i venerdì 17 di questo anno, a cominciare dal primo, quello verificatosi a gennaio, passando per il secondo, quello appunto odierno, e arrivando fino a venerdì 17 luglio. Se poi ci mettiamo anche la presenza di due venerdì 13, uno a marzo e uno a novembre, c’è tutto quello che serve per fare gli scongiuri. In poche parole, gennaio, marzo, aprile, luglio e novembre, sono stati e saranno i mesi più sfortunati dell’anno, e fino ad ora, vedendo quanto accaduto, sembrerebbe davvero essere così. Se qualcuno ancora non fosse convinto, pensate che i tre venerdì 17 non accadevano da ben 28 anni, precisamente dal 1992, quando scoppiò lo scandalo di Mani Pulite che portò alla fine della famosa Prima Repubblica… L’antipatia nei confronti del 17 ha origini bibliche, in quanto è stato proprio il 17esimo giorno del secondo mese dell’anno, in cui si è originato il famoso diluvio universale, una sorta di spartiacque per le religioni. La tradizione negativa si è poi protratta negli anni, fino ad esplodere definitivamente nel Medio Evo, quando veniva apposta sulle tombe la scritta VIXI, che significa “vissi”, ma che veniva letta anche come 17 in numeri romani.



