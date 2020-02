Avanti un altro, signora del pubblico col tatuaggio del duce/ Allontanata, insulta…

Nello studio di Avanti un altro, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Stavolta, però, non si tratta di un imprevisto divertente come quelli che vedono protagonisti Paolo Bonolis e Luca Laurenti o i concorrenti autori di gaffe. Tutto è accaduto durante la registrazione di una puntata e a raccontare tutto è stato l’autore Marco Savati. Una signora del pubblico si sarebbe presentata in trasmissione con un tatuaggio dedicato al duce in bella vista. La presenza della signora avrebbe creato trambusto durante la registrazione al punto da essere allontanata. Una decisione che, tuttavia, avrebbe scatenato la dura reazione della signora in questione che avrebbe insultato gli autori del programma minacciando di raccontare tutto a Salvini.

AVANTI UN ALTRO, SIGNORA DEL PUBBLICO COL TATUAGGIO DEL DUCE INSULTA E MINACCIA

Dopo essersi accorti della presenza tra il pubblico di una signora che, invece di coprire, aveva sfoggiato il tatuaggio dedicato al duce, gli autori della trasmissione hanno deciso di allontanarla prima di andare avanti con la registrazione della puntata di Avanti un altro. Come racconta Marco Salvati su Twitter, però, la decisione non è piaciuta affatto alla signora in questione. “Signora del pubblico si presenta con tatuaggio del duce sul petto. La invito ad allontanarsi o uscire. Le cito la legge Scelba e relativo reato. Mi ricopre di insulti e la faccio allontanare. Va via gridando lo farò sapere a Salvini! Ormai è tutto sdoganato”, cinguetta Marco Salvati. La legge Scelba citata dall’autore di Avanti un altro punisce “chi esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche“.

Signora del pubblico si presenta con tatuaggio del duce sul petto. La invito ad allontanarsi o uscire. Le cito la legge Scelba e relativo reato. Mi ricopre di insulti e la faccio allontanare.

Va via gridando “lo farò sapere a Salvini!”

Ormai è tutto sdoganato. — Marco Salvati (@marcosalvati) February 21, 2020





