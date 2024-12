Come riciclare gli avanzi del pranzo di Natale 2024? Una domanda che sorge puntualmente subito dopo le feste, soprattutto perchè troppo spesso la maggior parte del cibo che viene cucinato non viene poi consumato completamente. Il rischio di spreco alimentare è infatti molto più elevato proprio durante questo periodo e tenendo conto anche dell’aumento dei prezzi, in particolare dei prodotti che vengono acquistati per le ricette della tradizione da gustare insieme a parenti ed amici, il consiglio è quello di prepararsi per la conservazione e una successiva trasformazione dei cibi proponendo ricette alternative di riciclo ma non per questo meno gustose.

Dai piatti avanzati possono essere ricavate altre pietanze facili e veloci da preparare e soprattutto economiche, non solo da mangiare nei giorni lavorativi tra le varie festività ma anche da presentare per una successiva cena con ospiti. La prima regola è però quella di osservare attentamente le regole di conservazione dei vari prodotti, tenendo sempre d’occhio gli ingredienti che si degradano più in fretta come uova, pesce e carne. Le porzioni avanzate in questi casi andranno tenute in frigorifero per un massimo di 48 ore prima di riscaldarle.

Come riciclare gli avanzi del pranzo di Natale 2024: ricette veloci anti spreco dall’antipasto al dolce

Ecco alcune ricette facili e veloci per riciclare gli avanzi del pranzo di Natale 2024. A partire dagli antipasti, si possono preparare delle frittelle sia con il riso che con la pasta avanzata, che saranno perfette anche per un aperitivo. La stessa cosa si può fare se sono avanzati legumi o verdure, trasformandole in una gustosa frittata da servire come secondo piatto o antipasto. La carne avanzata dell’arrosto può invece essere macinata per preparare polpette da cuocere con sugo di pomodoro, o anche, se si tratta di tacchino o vitello, accompagnare ad una salsa a piacere per cambiare il gusto del piatto.

Il pesce avanzato dal cenone di Natale può essere utilizzato come ingrediente aggiunto ad una insalata russa ma anche tritato e trasformato in hamburger sani e leggeri. Salmone e gamberetti poi potrebbero rappresentare un perfetto ripieno per torte salate di pasta sfoglia insieme ad una crema di formaggio light. Passando ai dolci, gli immancabili panettone e pandoro si trasformano facilmente in vari dessert anche eleganti da servire. Una versione particolarmente amata è quella del tiramisù a base di questi prodotti. In questo caso basterà aggiungere la crema a base di uova caffè e mascarpone per preparare un semifreddo speciale e veloce. Il torrone inoltre può diventare ingrediente principale del salame dolce al cioccolato o di una cheesecake.