Panettone vs pandoro, cosa scegliere per Natale 2023/ Ricette e tradizioni: dal “classico” alle creme

Quella fra panettone e pandoro è una delle classiche sfide, e nel contempo tradizioni, che si rinnova anche per il Natale 2023. Anche quest’anno, durante il pranzo del 25 dicembre e la cena della Vigilia, si presenterà il padrone di casa che farà la classica domanda: volete il panettone o il pandoro? Solitamente se ne ha sempre in caso uno di ogni tipo, di modo da poter accontentare tutti i palati, anche se, così come da statistiche, il tipico dolce milanese di Natale è quello preferito. Il classico con uvette e canditi, quello della tradizione natalizia italiana, è in cima alla lista dei desideri, ma è molto gettonato anche quello senza nulla all’interno, oppure le grandi alternative con all’interno le creme, da quella classica all’uovo, passando da quella al cioccolato e arrivando a quella al pistacchio, gusto quest’ultimo molto gettonato.

Pranzo di Natale 2023, ricette e ristoranti/ Antipasti, primi e secondi: paté, lasagne, cappone e...

C’è invece chi acquista il panettone per poi realizzare in casa un’ottima crema al mascarpone da accompagnare appunto allo stesso, per rendere il tutto decisamente gustoso. La crema al mascarpone è molto semplice da fare ed essendo piuttosto liquida si sposa benissimo con il dolce con uvette e canditi creando un mix a dir poco esplosivo per il palato. Ovviamente anche il pandoro recrimina il suo spazio sulle tavole degli italiani durante il Natale 2023.

NATALE, OLTRE 5 MILIONI DI ITALIANI AL RISTORANTE/ La spesa complessiva sarà di 400 milioni di euro

PANETTONE VS PANDORO, COSA SCEGLIERE PER NATALE 2023: LE DIFFERENZE

La grande differenza, al di là della forma più squadrata (il panettone è più “curvo”), è che nel dolce veronese si trova tanto burro, molto di più rispetto al panettone, e per questo è un po’ più calorico. Inoltre sul pandoro vi si trova lo zucchero a velo, cosa che invece sul panettone non viene messo.

E così che il gesto di mettere lo zucchero sul pandoro, sbattendo il sacchetto dello stesso, diventa quasi una tradizione natalizia, tipicamente italiana tra l’altro, che siamo certi si rinnoverà anche per il Natale 2023. Anche in questo caso non mancano le versione alternative, sempre con all’interno delle gustose creme, e come il panettone, anche il pandoro si sposa benissimo con del mascarpone, ma anche con una crema al caffè, magari con una punta di alcol, per rendere il dessert davvero sfizioso.

Pranzo di Natale, 5.4 milioni italiani al ristorante/ Spesa media di 74 euro per un menù "tutto compreso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA