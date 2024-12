I prezzi a Natale 2024 salgono del 300%. A stabilirlo è stata la ricerca voluta da EMG Different e commissionata a Consumerismo No Profit insieme a Facile.it. Quest’anno per i soli regali, addobbi, pranzi e cenoni gli italiani potranno spendere fino a 11 miliardi di euro, mentre l’esborso pro capite risulterebbe pari a 256€.

Rottamazione cartelle 2025/ Proroga con nuovi termini e scadenze (5 dicembre)

Per via dei rincari globali, del forte periodo inflazionato e della precarietà sul lavoro, molti italiani (dalla ricerca si evince che saranno 6,2 milioni) quest’anno preferiranno badare al risparmio. Il 47% di loro ha già confessato di cercare di pagare il meno possibile, mentre il 40% lo farà per necessità economiche.

Riforma Irpef 2025/ Semplificazioni IRES per aziende, cosa cambia? (5 dicembre)

Prezzi a Natale 2024: budget familiare da 83€

I prezzi a Natale 2024 – come si evince dal report di Consumerismo No Profit e di Facile.it – subiranno dei rincari del 300%. Il budget familiare degli intervistati – per il pranzo o la cena del 25 – sarà di 83€ a testa.

A trainare l’aumento dei costi è il settore alimentare, i cui beni di prima necessità in tutto il 2024 hanno avuto un forte rincaro, specialmente sull’olio, il riso, la pasta, il pane e la farina (con un +84%).

Anche per gli addobbi la spesa a Natale 2024 risulterà più cara: 270€ per adornare lo stesso albero natalizio del 2023 (dove il costo medio era di 233,33€).

Bonus Natale 2024/ Istruzioni chiare per riceverlo: a chi spetta? Requisiti (5 dicembre)

Connazionali in viaggio

Dal documento analitico commissionato dall’azienda EMG Differente, si evince che i connazionali in viaggio saranno ben 11 milioni e mezzo. Il costo medio sarà di circa 335€ per una sola notte di pernottamento.

Ma il trasporto pubblico tra aerei e treni è ciò che destabilizzerà particolarmente il budget familiari e dei singoli individui, con un rincaro tra il 70% e il 100% sulle tratte nazionali, come Milano – bari (durante il periodo di feste).

Ancor peggio il dato sul costo dei treni dove si toccano punte del 300% in più per le stesse tratte da Nord a Sud Italia. Il picco ad esempio, è stato toccato per le prenotazioni di venerdì 20 dicembre 2024, dove Milano – Reggio Calabria in treno – con cambio a Roma – costerebbe 345€.

I prezzi a Natale 2024 dunque, non risparmiano nessuno. Tra i rincari aerei, dei treni (si salva l’iniziativa del Sicilia Express), alimentari e degli skipass, la spesa sarà molto più elevata rispetto a quella del 2023.