Avengers age of Ultron/ Su Rai 2 il film con Ironman, Thor, Hulk e…

Avengers age of Ultron, film diretto da Joss Whedon

Avengers age of Ultron è un film che andrà in onda sempre su Rai 2 oggi, 27 settembre, a partire dalle ore 23.57. Questa pellicola appartiene al gruppo delle opere cinematografiche di genere fantascientifico. Gli attori principali di Avengers age of Ultron sono Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Scarlett Johansson. La pellicola in esame è stata distribuita a partire dall’anno 2015. Il regista di questo film è Joss Whedon, il quale è celebre anche per aver diretto la serie televisiva di Buffy l’ammazzavampiri.

Le musiche di Avengers age of Ultron sono state composte da Brian Tyler, che ha realizzato pure, nel 2018, la nuova sigla della Formula 1. I costumi del film sono stati progettati da Alexandra Byrne, che ha vinto un BAFTA per il suo lavoro nel lungometraggio Persuasione. Tra i protagonisti di questa pellicola di fantascienza c’è Robert Downey Jr., il quale è celebre per il suo ruolo del supereroe Iron Man e per aver interpretato Scherlock Holmes.

Avengers age of Ultron, la trama del film

In Avengers age of Ultron i supereroi si trovano a Sokovia, che è una città dell’Europa orientale. In questo posto, il Barone Strucker sta conducendo degli esperimenti sugli esseri umani, per mezzo dello scettro di Loki. I supereroi sono quindi costretti ad affrontare due gemelli dotati di poteri soprannaturali. Gli Avengers riescono dunque a sconfiggere i loro nemici e ad impossessarsi di nuovo dello scettro di Loki.

Ad un certo punto, Banner e Stark si rendono conto che all’interno dello scettro c’è un’intelligenza artificiale e con essa decidono di portare a termine il programma di difesa globale Ultron. Nel corso della festa organizzata per celebrare la vittoria su Strucker, Ultron si attiva, prende lo scettro e si rifugia nuovamente a Sokovia dal Barone. La squadra degli Avengers cerca quindi di escogitare un piano per fermare Ultron. Quest’ultimo ha infatti costruito una macchina in grado di sollevare Sokovia e di farla schiantare al suolo. Tutto questo provocherebbe l’estinzione del genere umano.

Mentre Sokovia inzia a sollevarsi, i supereroi si apprestano ad affrontare l’esercito di Ultron. In contemporanea, costoro cercano di evacuare dalla città il maggior numero di civili possibile. Al termini di difficili combattimenti, gli Avengers riescono finalmente a sconfiggere il malvagio Ultron e a salvare il mondo. Questi ultimi fondano quindi una nuova base e hanno in mente di arruolare altri supereroi alla loro squadra. In futuro infatti dovranno affrontare altre sfide per proteggere e salvaguardare l’umanità intera.



