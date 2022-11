Avversaria Juventus/ Sorteggio playoff Europa League: rischio Manchester United

Quale sarà l’avversaria della Juventus nei playoff di Europa League? Questa è la domanda che purtroppo si devono porre i tifosi bianconeri in vista del sorteggio di oggi a Nyon, perché per la prima volta dopo nove anni la Juventus non è riuscita a superare la fase a gironi di Champions League e quindi “retrocede” nella competizione inferiore. Era l’anno della beffa di Istanbul su un campo gelato, stavolta invece non ci possono essere alibi di alcun genere, perché con cinque sconfitte in sei partite è già buono avere evitato l’ultimo posto, che forse a questo punto qualcuno avrebbe auspicato per pensare solo al campionato.

In ogni caso, resterà la macchia di un cammino disastroso: se può essere accettabile la doppia sconfitta contro il Psg, sempre con il minimo scarto, lo è già molto meno avere perso entrambe le partite contro il Benfica, tra l’altro evitando a Lisbona solo grazie ai giovani una vera e propria disfatta, ma soprattutto resterà indelebile il ricordo della sconfitta contro il Maccabi Haifa, che ha ridotto la Vecchia Signora a dover curare la differenza reti parità di punti per salvare almeno il terzo posto che la porta adesso al sorteggio per scoprire quale sarà il nome dell’avversaria della Juventus nei playoff di Europa League.

QUALE AVVERSARIA PER LA JUVENTUS? PLAYOFF EUROPA LEAGUE

Adesso finalmente è giunto il momento di elencare i nomi delle sette squadre tra le quali uscirà l’avversaria della Juventus: si tratta di PSV Eindhoven, Rennes, Union Berlino, Manchester United, Midtjylland, Nantes e Monaco, cioè tutte le seconde dei gironi di Europa League (che giocheranno in casa al ritorno), ad eccezione naturalmente della Roma perché in questa fase sono ancora esclusi i derby nazionali. L’ipotesi più suggestiva come avversaria per la Juventus sarebbe naturalmente legata al Manchester United, perché l’abbinamento darebbe vita a un playoff di lusso, degno di ben altri palcoscenici. All’estremo opposto potrebbe esserci il Midtjylland, fermo restando che i danesi hanno vinto 5-1 contro la Lazio e chi ha perso contro il Maccabi Haifa non può snobbare nessuno.

Naturalmente, molto dipenderà anche dalle condizioni di forma che le squadre avranno a febbraio inoltrato (mancano ancora più di tre mesi). Ad esempio, al momento sarebbe un’avversaria da evitare per la Juventus l’Union Berlino, che in Bundesliga sta lottando per la vetta marciando sui ritmi del Bayern Monaco. Il PSV Eindhoven garantirebbe una sfida di ottimo blasone ma non impossibile tecnicamente, ma naturalmente spicca il fatto che ben tre opzioni sono francesi, cioè Rennes, Nantes e Monaco. La classifica attuale della Ligue 1 ci direbbe che il Nantes è fra queste l’opzione nettamentela avversaria migliore per la Juventus, mentre Rennes e Monaco potrebbero essere più insidiose, ma la verità è che molto dipenderà dalla Juventus, che sulla carta sarebbe superiore…











