Avversaria Milan/ Sarà Besiktas o Rio Ave ai playoff di Europa League

L’avversaria del Milan nei playoff di Europa League sarà o il Besiktas oppure il Rio Ave, naturalmente a patto che prima il Milan superi i norvegesi del Bodo Glimt nel terzo turno preliminare. Andiamo con ordine: oggi ha avuto luogo il sorteggio dei playoff di Europa League, che saranno l’ultimo turno della fase preliminare per accedere ai gironi. Prima dei playoff c’è però ancora da disputare il terzo turno, che giovedì prossimo vedrà il Milan sfidare appunto la formazione norvegese del Bodo Glimt. Di conseguenza oggi sono stati sorteggiati gli abbinamenti e il verdetto dell’urna della Uefa è stato appunto che la vincente di Milan-Bodo Glimt dovrà vedersela con chi invece avrà la meglio fra i turchi del Besiktas e i portoghesi del Rio Ave. Il Milan ha già superato gli irlandesi dello Shamrock Rovers, d’altronde si sa che il cammino per chi si ritrova ai preliminari di Europa League è molto lungo: ben tre turni in tutto, quest’anno per causa di forza maggiore tutti in partita secca ma normalmente con partite di andata e ritorno dalla metà di luglio a fine agosto.

AVVERSARIA MILAN, PLAYOFF EUROPA LEAGUE: BESIKTAS O RIO AVE?

Dunque in questa sede stiamo parlando di quella che potrebbe essere l’avversaria del Milan giovedì 1° ottobre, se tutto andrà liscio per i rossoneri sette giorni prima avendo naturalmente il Milan il favore del pronostico contro il Bodo Glimt. La brutta notizia è che si giocherà in trasferta la gara secca, a differenza di quanto succederà con i norvegesi che saranno ospitati a Milano: dunque per Stefano Pioli e i suoi ragazzi ci sarebbe poi un viaggio in Turchia oppure in Portogallo. La squadra più nota è sicuramente il Besiktas, squadra di Istanbul che sarebbe la maggiore insidia anche dal punto di vista ambientale (anche se in epoca di porte chiuse il concetto è relativo) e che ha come stella Adem Ljajic, il quale vanta trascorsi in Italia, Inter compresa, dunque sarebbe per lui una sorta di derby. Il Rio Ave invece è la squadra della città portoghese di Vila do Conde, nel secondo turno preliminare ha vinto per 0-2 sul campo dei bosniaci del Borac Banja Luka e nelle sue fila ha l’italo-ghanese Said Ahmed Said. Curiosità: Said è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, anche per lui sfidare il Milan sarebbe un piccolo derby…



© RIPRODUZIONE RISERVATA