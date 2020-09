Diretta Shamrock Rovers Milan/ Streaming video DAZN: Europa League, 2° preliminare

DIRETTA SHAMROCK ROVERS MILAN: DEBUTTO EUROPEO DEI ROSSONERI!

Shamrock Rovers Milan, che sarà diretta dall’arbitro ungherese Adam Farkas, si gioca alle ore 20:00 di giovedì 17 settembre al Tallaght Stadium di Dublino: la partita è valida per il secondo turno preliminare di Europa League 2020-2021. Una gara secca, che si risolverà nei 90 minuti: una decisione presa nel post-lockdown per velocizzare l’avvio della nuova stagione, visto che quella precedente in campo internazionale si è conclusa alla fine di agosto. I test amichevoli hanno dato buone indicazioni per un Milan che, ancora poco modificato rispetto alla passata stagione, sa di non poter fallire questi preliminari per arrivare a giocarsela nella fase a gironi del torneo. Intanto, la strada è già conosciuta almeno per quanto riguarda l’avversaria potenziale del terzo turno: sarà la vincente della sfida tra Bodo/Glimt e Zalgiris Kaunas, e soprattutto ci sarà il ritorno a San Siro. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Shamrock Rovers Milan prenda il via, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando le loro scelte e i loro dubbi nella lettura delle probabili formazioni.

SHAMROCK ROVERS MILAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Shamrock Rovers Milan è affidata a DAZN: gli abbonati a questo portale avranno dunque la possibilità di seguire la partita di Europa League in esclusiva, un privilegio riservato anche agli abbonati Sky da almeno tre anni che avranno a disposizione il canale DAZN1 al numero 209 del loro decoder. Naturalmente DAZN permette la visione in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; l’alternativa è quella di utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet, così da installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SHAMROCK ROVERS MILAN

Shamrock Rovers Milan sarà affrontata da Stephen Bradley, tecnico della formazione irlandese, con un 3-4-2-1 che potrebbe avere qualche modifica rispetto alla vittoria sul Bohemians in campionato: in porta Mannus, conferma della linea difensiva a tre comandata da Grace con Scales e Roberto Lopes che agiranno ai lati. A proposito, ci sono tre esterni di centrocampo per due maglie: Finn, Lafferty ed eventualmente Marshall, che può andare a destra portando sull’altro versante un altro giocatore. In mezzo Watts si prepara a prendere il posto di O’Neil affiancando McEneff; Farrugia insidia la maglia di Burke e Byrne sulla trequarti, Greene invece sarà il centravanti.

I dubbi di Stefano Pioli per l’esordio ufficiale nella nuova stagione riguardano Ibrahimovic, acciaccato, e Saelemaekers: con Rebic squalificato Lorenzo Colombo potrebbe essere la prima punta titolare, con lui anche Daniel Maldini potrebbe giocare da subito sull’esterno sinistro. Castillejo favorito a destra, Calhanoglu sarà come sempre il trequartista; in mezzo Kessie e Bennacer saranno preferiti a Tonali che però potrebbe avere spazio a partita in corso, per entrare in confidenza con la sua nuova squadra. Assente Alessio Romagnoli, sarà Gabbia a fare coppia con Kjaer per proteggere Gianluigi Donnarumma; Calabria e Theo Hernandez saranno i due terzini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA