Avversaria Roma sedicesimi Europa League 2020/ Sorteggio: pericolo Benfica e Salisburgo

AVVERSARIA ROMA SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: VERSO IL SORTEGGIO

Quale sarà l’avversaria della Roma nel sorteggio dei sedicesimi di Europa League? C’è grande attesa per scoprire contro chi i giallorossi proseguiranno nel torneo, sapendo già che affronteranno in trasferta la partita di andata e in casa quella di ritorno. La Roma, come noto, ha vinto il gruppo A davanti a Young Boys, Cluj e Sparta Praga; dunque è stata inserita nella prima fascia per il sorteggio di Nyon, il che significa che eviterà le altre vincitrici dei gironi più alcune delle terze classificate di Champions League che, secondo il coefficiente Uefa, sono terminate nell’altra urna. Tutto sommato, alla Roma di Paulo Fonseca dovrebbe toccare un avversario abbordabile, ma attenzione: le insidie ci sono, del resto il quadro delle potenziali avversarie è abbastanza ampio da garantire un sorteggio incerto. Potrebbero infatti capitare un’avversaria inferiore o una al livello dei giallorossi che, per la qualità della rosa e quello che hanno dimostrato sul terreno di gioco, sono sicuramente tra le favorite per arrivare in fondo e vincere l’Europa League. La strada però sarà comunque molto lunga, e allora innanzitutto possiamo andare a vedere quello che ci attende nel sorteggio dei sedicesimi di Europa League, e quale avversaria appunto potrebbe pescare la Roma.

EUROPA LEAGUE 2020: AVVERSARIA ROMA, ECCO CHI EVITARE…

L’avversaria della Roma che uscirà nel sorteggio dei sedicesimi di Europa League 2020 potrebbe comunque essere ostica: ricordiamo che la regola della Uefa stabilisce che a questa altezza della competizione non si possano incrociare squadre della stessa nazione o quella che è già stata affrontata nel girone. Il che significa per i giallorossi evitare lo Young Boys, mentre tutte le italiane sono nella prima fascia e dunque la “disponibilità” delle avversarie per i sedicesimi riguarda 14 società. Volendo fare una sorta di griglia, almeno sulla carta, diremmo che tra le squadre da evitare figurano sicuramente Benfica, Lille e Salisburgo, ma forse anche la Real Sociedad; tra quelle invece più agevoli possiamo comprendere Molde, Slavia Praga e Maccabi Tel Aviv. Intendiamoci: anche gli “spauracchi” sono formazioni contro le quali la Roma parte favorita, abbiamo già detto che Paulo Fonseca spera di arrivare in fondo all’Europa League e ne ha certamente tutte le possibilità con la rosa che si trova a guidare. Anche se a febbraio le cose potrebbero sensibilmente cambiare, per il momento i giallorossi guardano con fiducia alla loro potenziale avversaria nel sorteggio dei sedicesimi, e lo facciamo anche noi mettendoci in attesa di quello che succederà…



