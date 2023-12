AVVERSARIE ITALIA GIRONE EUROPEI 2024/ Via all’evento: chi contro gli Azzurri? (Oggi 2 dicembre 2023)

SQUADRE AVVERSARIE DELL’ITALIA, GIRONE EUROPEI 2024: SI COMINCIA

Siamo pronti per seguire il sorteggio che designerà le avversarie del’Italia nel girone degli Europei 2024. Potrebbero quindi essere seconda e terza fascia a dare il vero volto al nostro gruppo, spicca evidentemente il fatto che c’è in terza ci sono la Croazia e l’Olanda, che unite agli Azzurri e alla big testa di serie formerebbero un girone micidiale – anche se, passando pure le quattro migliori terze dei sei gironi, potrebbe comunque esserci la qualificazione per tutte.

L’Olanda ha avuto alti e bassi pazzeschi di recente, un po’ come l’Italia: dal secondo e terzo posto nei Mondiali 2010 e 2014 passò a non qualificarsi per la fase finale degli Europei 2016 e dei Mondiali 2018, il ritorno fu ad Euro 2020 ma con deludente eliminazione agli ottavi, mentre più soddisfacente è stato senza dubbio il raggiungimento dei quarti ai Mondiali 2022. Nel girone di qualificazione non ha tenuto il passo della Francia ma ha staccato nettamente la Grecia, l’auspicio dalla terza fascia è chiaramente di pescare altri. Il verdetto arriverà fra pochissimo, quali saranno le avversarie del’Italia nel girone degli Europei 2024? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUALI SQUADRE AVVERSARIE DELL’ITALIA, GIRONE EUROPEI 2024?

Oggi sabato 2 dicembre 2023 scopriremo le avversarie dell’Italia nel girone degli Europei 2024, dal momento che ad Amburgo è in programma il sorteggio che avrà il compito appunto di formare i sei gironi da quattro squadre ciascuno che caratterizzeranno la prima fase degli Europei 2024 in Germania, Paese organizzatore di Europei 2024 dopo l’edizione “itinerante” che vide il trionfo dell’Italia ai calci di rigore della finale di Wembley contro i padroni di casa dell’Inghilterra domenica 11 luglio 2021, sotto la guida allora di Roberto Mancini.

Nel mezzo c’è stato un ostico girone di qualificazione, nel quale l’Italia ha avuto come avversarie Inghilterra e Ucraina (sicuramente è stato il gruppo più tosto) e ce l’abbiamo fatta con il fiatone, grazie al pareggio all’ultima giornata contro l’Ucraina per promuovere a Europei 2024 anche la Nazione detentrice, adesso allenata dal nuovo c.t. Luciano Spalletti. Obiettivo dunque archiviato anche se con un po’ di fatica, adesso si pensa già alla prossima estate e quindi attendiamo il sorteggio di Amburgo, che dovrà dirci quali saranno le avversarie dell’Italia nel girone di Europei 2024.

SQUADRE AVVERSARIE DELL’ITALIA, GIRONE EUROPEI 2024: AZZURRI IN QUARTA FASCIA

Vi è quindi grande curiosità intorno al sorteggio che stasera ci consegnerà i nomi delle avversarie del’Italia nel girone Europei 2024: siccome fanno testo solamente i risultati delle qualificazioni, gli Azzurri pur se detentori del titolo europeo e partecipanti alle ultime due Final Four di UEFA Nations League sono stati inseriti nella quarta e ultima fascia di merito, insieme a Serbia e Svizzera più le tre Nazionali che si qualificheranno dai playoff di marzo, attualmente ancora ignote.

Questo significa evidentemente che tra le avversarie del’Italia nel girone di Europei 2024 ci sarà una delle sei teste di serie, che saranno Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra. Ci attende quindi come minimo una sfida di lusso già nel girone, ma ricordiamo che passeranno le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze su sei, quindi la selezione nella prima fase non sarà tremenda. Potrebbero allora essere più decisivi per valutare il girone nel suo complesso i nomi che usciranno dalle altre due fasce quali avversarie dell’Italia. La seconda fascia comprenderà Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania e Austria, mentre la terza è formata da Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia e Repubblica Ceca.

