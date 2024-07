DIRETTA ITALIA UCRAINA U19/ Video streaming Rai: c’è un incrocio molto curioso (Europei 2024, oggi 21 luglio)

DIRETTA ITALIA UCRAINA U19: I TESTA A TESTA

Abbiamo una buona tradizione entrando nella diretta di Italia Ucraina U19: lo scopriamo ricordando quali siano stati i precedenti di questa partita, che non si gioca da ormai cinque anni ma che ci ha visto vincere nelle ultime quattro occasioni, mentre nelle prime due l’Ucraina aveva una vittoria e un pareggio. Il successo della nostra avversaria di oggi è datato luglio 2004, in un contesto davvero simile a questo: era infatti il girone degli Europei Under 19 e gli azzurrini erano campioni in carica, ma erano caduti per effetto del gol di Artem Milevskyi, all’epoca grande gioiellino che però non è riuscito a confermare tutto quanto lasciava intendere a quell’età.

I quattro successi dell’Italia U19 sono arrivati tutti nel corso delle qualificazioni agli Europei: nel maggio 2013 gli azzurrini hanno vinto lo spareggio per accedere alla fase finale trovando il gol con Antonio Rozzi, nell’ultimo incrocio (marzo 2019) hanno invece ottenuto un 3-1 in rimonta grazie alle reti di Eddie Salcedo, Alessio Riccardi e Davide Bettella. Curiosità sul marcatore dell’Ucraina: Georgiy Titaishvili, peraltro nato in Israele, ha giocato sino all’Under 21 con le selezioni giovanili dell’Ucraina ma poi ha scelto di rappresentare la Georgia, con cui ha disputato (da titolare) gli ultimi Europei nei quali la nazionale ha raggiunto uno storico ottavo. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDRE LA DIRETTA DI ITALIA UCRAINA U19 IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Ucraina U19, come già le altre due partite degli azzurrini agli Europei Under 19 2024, dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato; l’appuntamento con questo match tuttavia dovrebbe essere solo in diretta streaming video perché a fornirlo sarà Rai Play Sport, che potrete raggiungere – utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone – dal sito di Rai Play oppure installando e attivando la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA UCRAINA U19

ITALIA UCRAINA U19: PARTITA SENZA OBIETTIVI

Alle ore 20:00 di domenica 21 luglio si gioca la diretta di Italia Ucraina U19, terzo appuntamento per gli azzurrini nel girone A degli Europei Under 19 2024: siamo ancora a Larne, Inver Park, e l’Italia U19 chiude la sua prima fase avendo già conquistato qualificazione alla semifinale e primo posto, dunque su lancia verso la semifinale di giovedì prossimo con grande fiducia e consapevolezza nei suoi mezzi, grazie al 3-0 contro l’Irlanda del Nord con il quale ha portato a casa entrambi gli obiettivi minimi.

Diciamo che la nazionale campione in carica era attesa a un percorso del genere, anche se nella prima partita del torneo ha faticato contro la Norvegia è comunque riuscita a portare a casa la posta piena in entrambe le occasioni; dovrà aspettare domani per scoprire quale sarà la sua avversaria in semifinale e allora intanto Bernardo Corradi prepara la diretta di Italia Ucraina U19 senza alcuna pressione, anzi nelle probabili formazioni noteremo che verosimilmente ci sarà turnover per dare riposo ai titolari in vista della semifinale.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U19

Andiamo dunque a vedere nella diretta di Italia Ucraina 19 chi potrebbe giocare. Se in porta Renato Marin va comunque verso la conferma, cambierà qualcosa in difesa con Corradi potenziale titolare al centro e due esterni che potrebbero essere Magni e Pagnucco, a centrocampo finora sono stati titolari sempre gli stessi e ci aspettiamo che Harder e Mannini, spostato dalla posizione di terzino destro, possano fare rifiatare almeno due tra Di Maggio, Lipani e Ciammaglichella, attenzione anche a Zeroli che dopo due partite sulla trequarti può scalare a fare la mezzala.

Per quanto riguarda l’attacco, Romano o Lorenzo Anghelé possono andare a giocare alle spalle dei due attaccanti; da valutare naturalmente se Camarda, titolare giovedì e autore di una splendida doppietta, sarà confermato come prima punta perché può tornare a giocare Ebone, che contro l’Irlanda del Nord U19 ha passato 90 minuti in panchina. Insieme a lui potrebbe esserci Diego Sia: difficile che Pafundi inizi una partita che sostanzialmente non ha alcun interesse di classifica o obiettivi, ma vedremo quali saranno le scelte definitive di Corradi.











