Avversarie Juventus girone Champions League/ Sorteggio, chi contro i bianconeri?

AVVERSARIE JUVENTUS SORTEGGIO GIRONE CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022

Quali saranno le avversarie della Juventus nel girone di Champions League 2021-2022? Sta per avvenire il sorteggio della prima fase: non era affatto scontato che i bianconeri fossero presenti, per la prima volta dopo 9 anni in cui ha vinto lo scudetto la Vecchia Signora ha rischiato di rimanere fuori dalle prime quattro di Serie A. Solo il suicidio del Napoli all’ultima giornata ha permesso alla Juventus di partecipare alla Champions League, proseguendo la sua striscia che la vede protagonista nel torneo dal 2012.

Diretta sorteggio gironi Champions League 2021/ Streaming video tv: tutte le date

Ora però, non avendo vinto il campionato, la squadra di Massimiliano Allegri non parte tra le teste di serie e questo significa che, con due sole eccezioni che spera chiaramente facciano parte del suo sorteggio, il girone di Champions League prevedrà sicuramente una grande avversaria. Poi, la grande discriminante sarà come sempre la fascia “minore”, che in questo caso è la terza visto che i bianconeri fanno parte della seconda: vediamo allora quali potrebbero essere le avversarie della Juventus nel girone di Champions League, aspettando il sorteggio.

Diretta sorteggio spareggi Champions league/ Streaming video tv: ecco il tabellone

CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022, GIRONE JUVENTUS: I PRONOSTICI

Sporting Lisbona o Lille sarebbero le avversarie della Juventus più morbide in arrivo dalle teste di serie: un girone con una di queste due squadre in prima fascia sarebbe molto più abbordabile per i bianconeri, che non potranno incrociare un’altra italiana in questo turno di Champions League. Dalla terza fascia però possono arrivare avversarie complesse: Ajax e Porto hanno eliminato la Juventus rispettivamente nel 2019 e nel 2021, dunque vanno prese con le pinze allo stesso modo di Lipsia e Benfica, mentre appare più malleabile lo Zenit San Pietroburgo che la Juventus, nel 2008, aveva incrociato nel suo ritorno in Champions League dopo Calciopoli e la Serie B.

DIRETTA/ Sorteggio Champions League: per il Benfica c'è il pericolo Spartak Mosca!

Un’avversaria dalla quarta fascia del girone di Champions League 2021-2022 della Juventus potrebbe essere lo Young Boys (affrontato nel girone del 2018), la più tosta sicuramente il Wolfsburg, attenzione poi al Bruges: diciamo allora che un girone di Champions League con Sporting Lisbona, Zenit e Young Boys sarebbe un ottimo affare per la Juventus, ma dal sorteggio potrebbero uscire tre avversarie come Bayern Monaco (o Manchester City), Ajax e Wolfsburg: le cose cambierebbero drasticamente, pur se ovviamente i bianconeri non dovranno temere alcuna avversaria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA