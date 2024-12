AVVERSARIE JUVENTUS, MONDIALE PER CLUB 2025: SI COMINCIA!

Ci siamo, tutto è pronto per il sorteggio che decreterà i nomi delle avversarie Juventus nel girone del Mondiale per Club 2025. Per i bianconeri è in assoluto la prima partecipazione a questa manifestazione, sotto ogni forma, quindi per parlare di precedenti dobbiamo rifarci solamente a quella che fino a una ventina di anni fa era la Coppa Intercontinentale fra i campioni d’Europa e del Sudamerica. Nel 1973 in realtà i bianconeri sostituirono l’Ajax in qualità di finalisti di Coppa dei Campioni, ma persero per 1-0 contro gli argentini dell’Independiente.

Più dolci gli altri due ricordi, sia perché la Juventus giocò come campione d’Europa a pieno titolo, sia perché furono altrettante vittorie per i bianconeri. La prima fu nel 1985 contro l’Argentinos Juniors, piegato ai calci di rigore dopo un pareggio per 2-2, mentre nel 1996 il gol di Alessandro Del Piero decretò la vittoria per 1-0 della Vecchia Signora contro il River Plate – terza rivale argentina su tre partecipazioni. Adesso però torniamo all’attualità, perché comincia davvero il sorteggio che ci dirà i nomi delle avversarie Juventus nel girone del Mondiale per Club 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUALI RIVALI PER I BIANCONERI NEL MONDIALE PER CLUB 2025?

Fra poche ore il sorteggio ci svelerà quali saranno i nomi delle avversarie Juventus nella fase a gironi del Mondiale per Club 2025. Infatti oggi, giovedì 5 dicembre 2024, si svolgerà l’evento che a Miami definirà la prima parte del percorso nel torneo che sarà la novità dell’estate 2025, con la bellezza di 32 squadre partecipanti da tutto il mondo. Se sarà spettacolo oppure un “carrozzone” lo dirà il tempo, di certo si riempie sempre più il calendario, ma anche il portafogli delle partecipanti, fra le quali la Juventus è riuscita ad entrare in virtù del ranking Uefa.

A proposito del ranking continentale, questo sarà fondamentale per definire i nomi delle avversarie Juventus nel girone del Mondiale per Club 2025. Infatti i bianconeri sono in seconda fascia con Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Porto, Atletico Madrid, Benfica e Salisburgo, che di conseguenza non potranno affrontare, ma dobbiamo aggiungere che la Vecchia Signora di Thiago Motta è compresa nel sotto-gruppo delle “peggiori” quattro fra queste otto, un aspetto che avrà conseguenze sul nome della rivale che emergerà invece dalla prima fascia.

AVVERSARIE JUVENTUS, UNA BIG EUROPEA COME TESTA DI SERIE

Le teste di serie del Mondiale per Club 2025 saranno infatti le migliori quattro europee (Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain) e le quattro migliori sudamericane (Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense), ma con il vincolo che le europee affronteranno le quattro “peggiori” nel ranking del loro stesso continente. Di conseguenza tra le avversarie Juventus ci sarà sicuramente una fra inglesi, tedeschi, spagnoli e francesi, per una sfida di lusso ma anche molto difficile da affrontare già nel gruppo.

Questo determina invece la totale assenza di paletti per il nome che uscirà dalla terza fascia per le avversarie Juventus. I nomi possibili saranno le sudamericane Boca Juniors e Botafogo (che potrebbero essere le peggiori), le asiatiche Al-Hilal e Ulsan HD, le africane Al Ahly e Wydad Casablanca e le centro-nord americane Monterrey e Leon (entrambe messicane). Dal momento che solo l’Europa può avere due squadre nello stesso girone, l’abbinamento della terza fascia potrebbe determinare in corso d’opera qualche paletto anche per la quarta e ultima fascia, la quale comprende invece le asiatiche Urawa Red Diamonds e Al-Ain, le africane Esperance Tunisi e Mamelodi Sundowns, le centro-nord americane Pachuca e Seattle Sounders, l’oceanica Auckland City e la wild-card Inter Miami.