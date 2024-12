DIRETTA SORTEGGIO MONDIALE PER CLUB 2025: SI RIVELA TUTTO!

Finalmente la diretta sorteggio Mondiale per Club 2025 inizierà a dirci qualcosa in più su un torneo ancora ammantato di mistero: dobbiamo innanzitutto dare notizia della data che, il sorteggio si terrà alle ore 19:00 italiane di giovedì 5 dicembre 2024 ma, almeno per il momento, questo è fondamentalmente quasi tutto quello che sappiamo di una competizione voluta da Gianni Infantino e l’allora consigliere Zvonimir Boban, il Mondiale per Club 2025 avrebbe dovuto comprendere 24 squadre ma in realtà si è arrivati a 32, si giocherà tra giugno e luglio del prossimo anno negli Stati Uniti – dunque anche con orari ostici per l’Europa – e di fatto è una Coppa del Mondo per club nel vero senso della parola.

Associazione Italiana Calciatori contro la Fifa/ "No al Mondiale per club a giugno 2025" (20 giugno 2024)

Al momento è tutto incerto, non solo per quanto riguarda la diretta sorteggio Mondiale per Club 2025 ma anche per la reale disputa del torneo: ci sono già state proteste e minacce di sciopero che sono ancora attive, la Lega Serie A ha già varato una nuova finestra di calciomercato per venire incontro alle esigenze di chi parteciperà (per l’Italia sono Inter e Juventus) ma il rischio che la competizione venga in qualche modo boicottata per il momento rimane reale, ricorderete anche le parole di Carlo Ancelotti (poi smentite da Florentino Perez) secondo cui il Real Madrid non avrebbe partecipato.

Ancelotti vs Mondiale per Club: "Il Real Madrid non ci sarà"/ "La FIFA se lo scorda" (oggi 10 giugno 2024)

SORTEGGIO MONDIALE PER CLUB 2025 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA CERIMONIA

La diretta sorteggio Mondiale per Club 2025 in tv non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: la federazione internazionale di calcio ha già fatto sapere che per assistere alla cerimonia in cui scopriremo gironi e avversarie delle varie squadre bisognerà scaricare e attivare FIFA+ su uno dei televisori compatibili, potremmo dunque parlare di una visione in diretta streaming video tramite questa applicazione che potrà essere utilizzata su vari dispositivi, da Samsung Tv Plus a LG Channels ma sempre dipendendo dal Paese di provenienza.

Mondiale per Club, accordo con Apple Tv ad un passo/ Le ultime su chi trasmetterà il torneo (24 aprile 2024)

DIRETTA SORTEGGIO MONDIALE PER CLUB 2025: COME FUNZIONA IL TORNEO

Per quello che sappiamo adesso, la diretta sorteggio Mondiale per Club 2025 seguirà la formula delle ultime edizioni dei Mondiali: le 32 squadre saranno inserite in otto gironi da quattro, le prime due di ciascuna classifica si qualificheranno agli ottavi di finale e da lì inizierà il torneo ad eliminazione diretta. Tutto il resto? Mistero? La FIFA ha dato informazioni frammentarie e non sappiamo chi sarà testa di serie o quando si giocheranno le partite, quello di cui siamo a conoscenza è che saranno rappresentati sei continenti tenendo conto dei risultati delle ultime tre stagioni, dunque ad esempio troveremo Chelsea, Real Madrid e Manchest er City che hanno vinto le ultime tre Champions League.

Dal Sudamerica ci saranno Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo come vincitrici della Copa Libertadores, poi si è andati a ranking federale ed è per questo che la Juventus e l’Inter sono iscritte e parteciperanno, così come Bayern Monaco, Psg e altre ancora. L’idea sarebbe stata quella di un grande torneo internazionale che tenesse conto di tutti, la realtà potrebbe essere ben diversa e creare non pochi problemi a chi arriverà in fondo, perché un conto è avere qualche giocatore che si aggrega in ritardo causa Mondiali ed Europei e un conto è avere una rosa intera che termina la sua stagione in luglio, senza alcuna pausa, dovendo poi riprendere un paio di settimane più tardi.