DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2024, STREAMING VIDEO TV: QUESTIONE CAPITALE

Al Grimaldi Forum di Montecarlo andrà in scena all ore 13:00 di venerdì 30 agosto 2024 la diretta sorteggio Europa League 2024. La seconda coppia più importante dopo la Champions League avrà i riflettori di tutto il mondo addosso. Italia compresa, anzi, vorrebbe da dire più precisamente Roma.

Infatti entrambe le (uniche) squadre italiane che partecipano all’Europa League sono Roma e Lazio prima fascia. Come abbiamo visto con la Champions League, l’urna di rappresentanza è molto relativa a livello di avversarie dato che non influisce più come una volta.

Infatti indipendentemente dal proprio posto nell’urna, hanno tutti lo stesso numero di squadre di prima, seconda, terza e quarta fascia da affrontare e questo renderà tutto molto più equilibrato e aperto fino all’ultima giornata.

DOVE VEDERE DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2024, STREAMING VIDEO TV

Se siete interessi a dove vedere la diretta sorteggio Europa League 2024, ecco tutte le informazioni utili per la visione dell’evento. Sky Sport 24 sarà il canale di riferimento per assistere al sorteggio.

Per quanto concerne invece la visione Din diretta streaming, Sky offre ai propri abbonati la piattaforma Sky Go che permette di assistere a tutti gli eventi ovunque attraverso smartphone, tablet e computer.

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2024, STREAMING VIDEO TV: LE FASCE

Adesso andiamo a vedere le quattro fasce della diretta sorteggio Europa League 2024. Conclusi anche i turni di playoff per gli ultimi posti a disposizione, la UEFA ha ordinato in base al coefficiente le squadre nelle quattro diverse urne.

Come abbiamo anticipato, Roma e Lazio fanno parte della prima fascia insieme ad altre squadre molto interessanti e competitive come Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Francoforte, Tottenham e Slavia Praga.

La seconda fascia invece è tutt’altro che agevole con Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiacos, Lione, Paok, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv e Ferencvaros. Staremo a vedere quale variabile impazzita può andarsi a giocare per le prossime posizioni.

Nella terza fasce troviamo Qarabag, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union SG, Dynamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland e Malmō mentre in quarta ecco Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nizza, Anderlecht, Twente, Besiktas, Steaua Bucarest, RFS ed Elfsborg.

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2024, STREAMING VIDEO TV: COME FUNZIONA

Il momento più atteso è arrivato, la diretta sorteggio Europa League 2024 sta finalmente per cominciare. Il grande cambiamento che abbiamo già visto in occasione della Champions League si ripeterà allo stesso modo per l’Europa League.

Addio ai gironi da quattro squadre con sei partite totali, due per ogni avversaria: ora ci sarà un unico raggruppamento con otto sfide totali, quattro in casa e quattro in trasferta, tutte con club diversi affrontando due squadre per ciascuna fascia.

Per il sorteggio in sé verranno estratte inizialmente le squadre di prima fascia con il potente software della UEFA che assegnerà le otto avversarie, completando così pian piano tutta la competizione. Insomma, un’estrazione molto più immediata rispetto alla precedente.

Esattamente come per la coppa dalle grandi orecchie, le prime otto strapperanno il pass per il turno successivo vale a dire la fase ad eliminazione diretta. Dal nono al ventiquattresimo posto giocheranno un playoff, divise equamente in testa di serie e non, mentre dalla venticinquesima in giù saluteranno le competizioni europee.