La diretta Roma Bologna Primavera, sfida della terza giornata del torneo con fischio d’inizio alle ore 16.30 del 31 agosto 2024, dirà la verità sulle ambizioni di una Roma che è partita alla grande in questa nuova stagione. Già 6 punti e 8 gol in 2 partite disputate, 4-1 all’esordio al Cagliari e rocambolesco 3-4 in casa della Cremonese alla seconda giornata, con i giallorossi che si sono fatti rimontare 3 gol prima di sferrare il colpo del ko con Misitano.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche video live streaming: Fp3, Hamilton al top! GP Italia 2024 Monza (31 agosto)

Sarà subito una verifica importante per i giallorossi perché anche il Bologna è partito in maniera decisamente convincente nelle prime due giornate. Pari sul sempre difficile campo dell’Inter all’esordio, quindi la prima stagionale casalinga dei felsinei ha fatto registrare una convincente vittoria per 3-0 contro il Genoa, in un match già impostato con un doppio vantaggio nella prima frazione di gioco.

DIRETTA/ Genoa Milan Primavera (risultato finale 3-1): grande successo rossoblù! (oggi 31 agosto 2024)

DIRETTA ROMA BOLOGNA PRIMAVERA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

Per chi abbia voglia di seguire la diretta Roma Bologna Primavera, l’appuntamento rimane invariato: anche quest’anno Sportitalia detiene i diritti esclusivi per le trasmissioni del campionato Primavera. La partita programmata per questo sabato pomeriggio sarà visibile sui canali del digitale terrestre e in diretta streaming video via internet sul sito di Sportitalia.

ROMA BOLOGNA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire quali potrebbero essere gli undici titolari con i quali le due formazioni potrebbero affrontare la sfida. A partire dalla Roma, schierata con un 4-3-2-1 con Marin a difesa dei pali, Mannini e Reale esterni di fascia e Seck e Golic centrali nella difesa a quattro, Tumminelli, Romano e Coletta titolari nel terzetto di centrocampo mentre Marazzotti e Graziani si muoveranno da trequartisti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Misitano. Risposta del Bologna affidata a un 4-3-2-1 con Nesi, Papazov, De Luca e Baroncioni nella difesa a quattro schierata davanti all’estremo difensore finlandese Happonen. A centrocampo Lai, Karlsson e Menegazzo, mentre Tonin e Tordiglione giocheranno di supporto al centravanti Ravaglioli.

Diretta Inter Cremonese Primavera/ Streaming video: a caccia della prima vittoria (31 agosto 2024)

ROMA BOLOGNA PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà concedersi una puntatina sulla diretta Roma Bologna Primavera ecco cosa pensano i principali bookmaker, con i giallorossi che appaiono favoriti. Vittoria interna fissata a 1.65, l’eventuale pareggio alza la quota fino a 3.20 mentre il successo dei rossoblu in trasferta viene proposta a una quota di 4.50.