Avvocato ucciso a coltellate da ex moglie/ Anzio, sgozzato dopo lite per le figlie

Giuseppe Cardoselli, avvocato 57enne di Anzio, è stato ucciso a coltellate dalla ex moglie Mioara Bascoveanu, 39 anni all’interno del suo studio legale. L’omicidio, come spiega Corriere.it, è avvenuto martedì sera, poco dopo le 19.00 quando la donna ha impugnato un coltello da cucina con una lama importante di 20 centimetri ed ha colpito a morte l’ex marito, sgozzandolo. Poi, ancora in stato di choc, ha chiamato il 118. Quando i carabinieri di Anzio sono giunti sul posto per l’uomo non c’era più nulla da fare, anche se secondo i primi accertamenti avrebbe provato a difendersi, alla luce dei segni e delle ferite da taglio sulle mani. La donna, invece, si trovava all’esterno dello studio legale. “Mioara era fuori dall’ufficio e ci aspettava. Ci ha subito riferito di aver commesso un delitto e si è consegnata a noi”, ha spiegato il capitano dei carabinieri, ricostruendo il loro arrivo. L’omicidio dell’avvocato si sarebbe consumato al culmine dell’ennesima lite tra ex coniugi. le tensioni tra i due erano ormai evidenti da tempo.

AVVOCATO UCCISO A COLTELLATE DA EX MOGLIE AD ANZIO

Sarebbero state due le coltellate sferrate alla gola dell’ex marito e che ne hanno causato inevitabilmente del decesso dell’avvocato, raggiunto dall’ex moglie nel suo studio. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato l’assassina rea confessa in piedi, come impietrita, con ancora in mano il coltello insanguinato usato per uccidere l’ex coniuge. “L’avvocato era riverso a terra, con una vistosa ferita al collo, e altri tagli in diverse parti del corpo”, ha aggiunto il capitano dei carabinieri di Anzio. Inutile ogni tentativo da parte dei soccorritori di rianimare il professionista. I due ex avevano due figlie minorenni. La donna, dopo essere stata fermata, si è avvalsa della facoltà di non rispondere ma pare che proprio il terrore di poter perdere le sue bambine dopo la separazione dall’ex l’abbia spinta a compiere il gesto choc. La coppia aveva iniziato una convivenza nel 2010 per poi separarsi cinque anni fa. Tra i due erano seguite numerose denunce per minacce ed ingiurie ma non risulterebbero precedenti episodi di violenza. La 39enne, inizialmente portata in caserma è poi stata trasferita nel carcere di Rebibbia e dovrà rispondere delle accuse di omicidio volontario.

