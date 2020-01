Ayanna Williams, unghie più lunghe al mondo/ “Manicure da 20 ore” (Non è la d’Urso)

Si chiama Ayanna Williams la donna di Houston, in Texas, entrata nel Guinness dei Primati per le unghie più lunghe del mondo. Ayanna le ha fatte crescere per 12 anni e oggi misurano quasi 59 centimetri. Per mantenerle a posto, fa una manicure di 20 ore, un lavoro intenso diviso in più di una settimana. Alle critiche di quanti la definiscono quantomeno ‘eccentrica’, Ayanna risponde così: “Naturalmente la gente rimane scioccata quando vede le mie unghie, ma sono una parte di me, come se fossero un altro arto sul corpo”. E assicura: “Mi piacciono, non mi vedo diversa dagli altri”. Nonostante le unghie lunghissime, Ayanna riesce a fare quasi ogni cosa, compreso scrivere (a mano e al computer), truccarsi e usare le posate. Impossibile, invece, recuperare oggetti caduti sul pavimento, pagare con le monete e soprattutto lavare i piatti. È una questione soprattutto estetica: Ayanna tiene a non rovinarle. La donna deve stare anche molto attenta a non impigliarsi in nulla, perché un incidente del genere potrebbe risultare molto doloroso. Oggi sarà ospite a Live – Non è la D’Urso.

Il record di Ayanna Williams

Le unghie di Ayanna Williams misurano in totale oltre 5 metri. Ogni unghia è lunga circa 0,60 metri; quelle della sua mano sinistra misurano 3,21 metri, mentre quelle della sua mano destra ‘solo’ 2,60 metri. Sul suo pollice sinistro è presente l’unghia più lunga: 80 centimetri. Ayanna ha chiesto di entrare nel libro dei record “per far sapere ai figli che tutti i sogni che vogliono realizzare nella propria vita possono essere realizzati. Ci vuole coraggio, disciplina e pazienza, ma tutto può essere realizzato”. La donna si è detta “euforica e onorata” e ha dichiarato inoltre che, per abbellirle, consuma circa due bottiglie di lucido per unghia e impiega quasi un giorno intero per decorarle una per una. Ayanna applica inoltre un indurente per unghie e dell’acrilico per mantenerle sane e in continua crescita. Scontato (ma non troppo) lo step della pulizia, eseguita con un sapone antibatterico e una spazzola apposita. E per dormire? Be’, Ayanna Williams è attrezzata: per assicurarsi che non si rompano, durante la notte le appoggia su un cuscino a parte.

Le unghie di Ayanna Williams battono quelle di Chris Walton

Solitamente, Ayanna Williams si prende cura personalmente della salute delle sue unghie. Ogni tanto, però, opta per il parere di un onicotecnico, un vero e proprio professionista della manicure che l’aiuta nella scelta dei prodotti migliori. Le unghie della precedente detentrice del record, Chris ‘The Dutchess’ Walton, erano ancora più lunghe delle sue: 7,04 metri in totale. Quest’ultima, comunque, le ha tagliate, cedendo il primato ad Ayanna. Alla domanda se anche lei sia intenzionata a farlo, la Williams replica convinta: “Sono parte di me, quindi sono qui per restare!”.



